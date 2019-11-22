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В Киеве перевернулся и загорелся автомобиль

Новости » Происшествия     22.11.2019 - 14:10
В Киеве перевернулся и загорелся автомобиль
Иллюстративное фото (pixabay.com)

В результате ДТП никто не пострадал

В Киеве на улице Старонаводницкой в результате дорожно-транспортного происшествия загорелся автомобиль. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу "Киевавтодор" в Facebook.

Как сообщается, в 08:36 водитель Porshe не справился с управлением, вследствие чего выехал на тротуар, где сбил дорожное и направляющее пешеходное ограждение. После этого автомобиль перевернулся и загорелся. В результате происшествия никто не пострадал.

"Только по счастливому стечению обстоятельств в этом дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал: ни четверо молодых людей в автомобиле, ни пешеходы, ни работники ДЭУ", - добавили в "Киевавтодор".

ДТП на вул. Старонаводницкой

ГРУБОЕ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ЕДВА НЕ ПРИВЕЛО К ТРАГИЧЕСКИМ ПОСЛЕДСТВИЯМ Сегодня, 22 ноября, в 08.36 на вул. Старонаводницкой произошла масштабная дорожно-транспортное происшествие, в котором лишь чудом никто не пострадал. Водитель люксового кроссовера «ПОРШЕ» не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил 14 метров дорожного ограждения и 20 метров направляющего пешеходного ограждения. От удара фрагмент дорожного ограждения отлетел и территорию производственной базы КП «ДЭУ Печерского района» и лишь чудом не травмировал рабочих (видео). В результате ДТП автомобиль перевернулся и загорелся, поэтому работники КП «ДЭУ Печерского района» немедленно потушили пожар. Лишь по счастливому стечению обстоятельств в этом дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал: ни четверо молодых людей в автомобили, ни пешеходы, ни работники ДЭУ.

Опубликовано Коммунальная корпорация "Киевавтодор" Пятница, 22 ноября 2019 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харьковской области вчера, 21 ноября, в результате ДТП погибли 2 пешехода. Водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и наехал на человека. В тот же день на автодороге Киев-Харьков-Довжанский водитель автомобиля Opel Vivaro совершил наезд на 50-летнюю женщину.

Также РБК-Украина писало, что в Хмельницкой области произошло ДТП, в результате которого погибли двое людей. Водитель сбил двух велосипедистов, которые ехали в попутном направлении.

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