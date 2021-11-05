ru ua
Пт, 05 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

В Киеве для электросамокатов ввели новые запреты: где нельзя ездить и как ограничили скорость

Новина українською →
Киев, Пятница 05 ноября 2021 16:33
В Киеве для электросамокатов ввели новые запреты: где нельзя ездить и как ограничили скорость Фото: в Киеве заработали новые ограничения для езды на электросамокатах (unsplash.com)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве операторы электросамокатов исправили ряд нарушений, за которые получали предупреждения от властей города. Теперь запрещено движение этого транспорта на некоторых улицах в центе, ограничена скорость, а также началось нанесение разметки для парковки.

Об этом 5 ноября сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов в своем Telegram-канале.

Чиновник отметил, что обязательство со стороны электросамокатчиков о разметках для паркомест было прописано в Меморандуме о сотрудничестве с городом, но "его исполнение неприлично затягивалось".

При этом ситуация усугубляется погодными условиями: самокатный сезон заканчивается в конце ноября, соответственно скоро операторы будут убирать электросамокаты с улиц.

В итоге реализация этого обещания началась "после жесткого предупреждения" столичных властей.

"Первые белые рамки с графической отметкой самоката уже появились в центральных частях Шевченковского и Печерского районов. В результате должны быть по всему Киеву на четко утвержденных паркоместах, с которых самокаты будут стартовать в следующем сезоне", - рассказал Усов.

Среди других уже исправленных операторами нарушений пользования электросамокатами чиновник назвал такие:

  • движение транспорта теперь невозможно на Пейзажной аллее, пешеходной части улицы Сагайдачного и парка Шевченко;
  • скорость снизили до 14 км/ч максимум в части исторического центра Киева.

В Киеве для электросамокатов ввели новые запреты: где нельзя ездить и как ограничили скорость

В Киеве начали появляться разметки для парковки электросамокатов (фото: t.me/usov_ua)

Ранее сообщалось, что в конце октября в Одессе ужесточили требования для самокатчиков - тоже были установлены территории, где их использование запрещено, а также определена допустимая скорость.

Также мы писали, что недавно в сети появилось видео, как в Киеве люди на электросамокатах массово ездят через 8 полос.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев электросамокаты
LITE
Стильный must have: стилист составила чек-лист трендовой зимней обуви 2021-2022
Стильный must have: стилист составила чек-лист трендовой зимней обуви 2021-2022