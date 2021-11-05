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У Києві для електросамокатів ввели нові заборони: де не можна їздити і як обмежили швидкість

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Київ, П'ятниця 05 листопада 2021 16:33
У Києві для електросамокатів ввели нові заборони: де не можна їздити і як обмежили швидкість Фото: у Києві запрацювали нові обмеження для їзди на електросамокатах (unsplash.com)
Автор: Володимир Костирін

У Києві оператори електросамокатів виправили низку порушень, за які отримували попередження від влади міста. Тепер заборонено рух цього транспорту на деяких вулицях в центі, обмежена швидкість, а також почалося нанесення розмітки для паркування.

Про це 5 листопада повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов у своєму Telegram-каналі.

Чиновник зазначив, що зобов'язання з боку електросамокатників про розмітки для паркомісць було прописано в Меморандумі про співпрацю з містом, але "його виконання непристойно затягувалося".

При цьому ситуація ускладнюється погодними умовами: самокатний сезон закінчується наприкінці листопада, відповідно скоро оператори будуть прибирати електросамокати з вулиць.

У підсумку реалізація цієї обіцянки почалася "після жорсткого попередження" столичної влади.

"Перші білі рамки з графічною позначкою самокату вже з’явилися у центральних частинах Шевченківського та Печерського районів. В результаті мають бути по всьому Києву на чітко затверджених паркомісцях, з яких самокати будуть стартувати наступного сезону", - розповів Усов.

Серед інших вже виправлених операторами порушень користування електросамокатами чиновник назвав такі:

  • рух транспорту тепер неможливий на Пейзажній алеї, пішохідній частині вулиці Сагайдачного та парку Шевченка;
  • швидкість знизили до 14 км/год максимум в частині історичного центру Києва.

У Києві для електросамокатів ввели нові заборони: де не можна їздити і як обмежили швидкість

У Києві почали з'являтися розмітки для паркування електросамокатів (фото: t.me/usov_ua)

Раніше повідомлялося, що в кінці жовтня в Одесі посилили вимоги для самокатників - теж були встановлені території, де їх використання заборонено, а також визначена допустима швидкість.

Також ми писали, що нещодавно в мережі з'явилося відео, як у Києві люди на електросамокатах масово їздять через 8 смуг.

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