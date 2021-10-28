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В Одессе ужесточили требования для самокатчиков: что запретили

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Одесса, Четверг 28 октября 2021 14:12
В Одессе ужесточили требования для самокатчиков: что запретили Фото: в Одессе ужесточили требования для самокатчиков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 28 октября исполком городского совета Одессы утвердил схему зонирования режимов эксплуатации электросамокатов в городе. Отныне установлены территории, где их использование запрещено, а также определена допустимая скорость.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт горсовета.

Согласно установленным правилам, двигаться на электросамокатах запрещается на "Трассе здоровья", а в остальных местах в городе передвигаться можно, но с разной скоростью.

Так, двигаться со скоростью до 12 км/ч можно на:

  • Аркадийской аллее,
  • территории горсовета,
  • дендропарка Победы,
  • в парках имени Шевченко, Горького, Космонавтов, "Юность", Преображенского, Греческого, Стамбульского,
  • на территории скверов - Старосенного, Старобазарного, Мечникова,
  • на Приморском и бульваре Жванецкого (ограничение зависит от времени действия пешеходной зоны выходного дня).

Кроме того, для других территорий города установлено ограничение в 20 км/ч.

Указано, что новые правила являются обязательными для пользователей как частных средств передвижения, так и прокатных электросамокатов.

В Одессе ужесточили требования для самокатчиков: что запретили

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