В Одессе ужесточили требования для самокатчиков: что запретили

Сегодня, 28 октября исполком городского совета Одессы утвердил схему зонирования режимов эксплуатации электросамокатов в городе. Отныне установлены территории, где их использование запрещено, а также определена допустимая скорость.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт горсовета.

Согласно установленным правилам, двигаться на электросамокатах запрещается на "Трассе здоровья", а в остальных местах в городе передвигаться можно, но с разной скоростью.

Так, двигаться со скоростью до 12 км/ч можно на:

Аркадийской аллее,

территории горсовета,

дендропарка Победы,

в парках имени Шевченко, Горького, Космонавтов, "Юность", Преображенского, Греческого, Стамбульского,

на территории скверов - Старосенного, Старобазарного, Мечникова,

на Приморском и бульваре Жванецкого (ограничение зависит от времени действия пешеходной зоны выходного дня).

Кроме того, для других территорий города установлено ограничение в 20 км/ч.

Указано, что новые правила являются обязательными для пользователей как частных средств передвижения, так и прокатных электросамокатов.