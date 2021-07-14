В Киеве девочке в автобусе зажало руку дверью: водитель вместо помощи матерился
В Киеве водитель автобуса №21 не увидел, все ли пассажиры вошли в салон, поспешил закрыть дверь, и прижал руку ребенку. Мужчине сделали замечание, но он вместо извинений еще и нагрубил. Инцидент произошел на Троещине.
Об этом сообщает Телеграм-канал "Troeshka".
"Пожалуйста сделайте известным водителя маршрута 21. Не успевая посадить пассажиров, закрыл дверь, тем самым травмировал руку ребенку. На замечание ответил матами", - говорится в сообщении.
Мать пострадавшей девочки в интервью "Сегодня" рассказала о том, что ребенка отводили к врачу.
"Водили к доктору. Есть синяк на руке. Слава Богу без ушиба. Но она очень испугалась! Он мог бы хотя бы извиниться, а не маты гнать", - заявила женщина.
Напомним, в Киеве в автобусе №73 рухнула часть крыши. При этом все нависло прямо над головами пассажиров, но их это не смутило, и вообще никто никак не отреагировал.
Мы также писали о том, что под Одессой молодежь устроила дискотеку в городской маршрутке. Они громко включили музыку и начали танцевать в салоне автобуса прямо во время его движения.
В комментариях в сети мнения людей разделились, кто-то считает, что подобное поведение молодежи - это ненормально. Другие же говорят, что молодые люди просто веселилась и ничего плохого не сделали.