В Киеве девочке в автобусе зажало руку дверью: водитель вместо помощи матерился

В Киеве водитель автобуса №21 не увидел, все ли пассажиры вошли в салон, поспешил закрыть дверь, и прижал руку ребенку. Мужчине сделали замечание, но он вместо извинений еще и нагрубил. Инцидент произошел на Троещине.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Troeshka".

"Пожалуйста сделайте известным водителя маршрута 21. Не успевая посадить пассажиров, закрыл дверь, тем самым травмировал руку ребенку. На замечание ответил матами", - говорится в сообщении. Мать пострадавшей девочки в интервью "Сегодня" рассказала о том, что ребенка отводили к врачу. "Водили к доктору. Есть синяк на руке. Слава Богу без ушиба. Но она очень испугалась! Он мог бы хотя бы извиниться, а не маты гнать", - заявила женщина.