В Киеве в автобусе рухнула часть крыши: реакция пассажиров удивляет (фото)

В Киеве в автобусе оборвалась часть потолка и нависла прямо над головами пассажиров.

Так, событие произошло на Троещине. На фото видно, что открепленная часть потолка болталась над головой у других пассажиров. Автобус, в котором сломался элемент салона, работает на маршруте №73.

В частности, автобус этого маршрута соединяет отдаленные районы Троещины со станцией метро "Героев Днепра". Также ни один из пассажиров не испугался и не обращал на открепление деталь никакого внимания. Хотя часть автобуса нависла прямо над головами пассажиров.

Фото: в автобусе Киева рухнул потолок (t.me/kyivtv)

"Единственный маршрут, чтобы вечером попасть с Оболони на Троещину, и тот угрожает жизни пассажиров", – отметили неравнодушные жители района.