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В Киеве в автобусе рухнула часть крыши: реакция пассажиров удивляет (фото)

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Киев, Вторник 13 июля 2021 17:15
В Киеве в автобусе рухнула часть крыши: реакция пассажиров удивляет (фото) Коллаж РБК-Украина: в автобусе Киева обвалился потолок
Автор: Тетяна Самарук

В Киеве в автобусе оборвалась часть потолка и нависла прямо над головами пассажиров.

Фото инцидента опубликовали в Telegram- канале "Киев".

Так, событие произошло на Троещине. На фото видно, что открепленная часть потолка болталась над головой у других пассажиров. Автобус, в котором сломался элемент салона, работает на маршруте №73.

В частности, автобус этого маршрута соединяет отдаленные районы Троещины со станцией метро "Героев Днепра". Также ни один из пассажиров не испугался и не обращал на открепление деталь никакого внимания. Хотя часть автобуса нависла прямо над головами пассажиров.

В Киеве в автобусе рухнула часть крыши: реакция пассажиров удивляет (фото)

Фото: в автобусе Киева рухнул потолок (t.me/kyivtv)

"Единственный маршрут, чтобы вечером попасть с Оболони на Троещину, и тот угрожает жизни пассажиров", – отметили неравнодушные жители района.

Ранее мы сообщали, что в Одессе полуобнаженная пара ехала в маршрутке. Возмущенные пассажиры пытались выгнать пару из салона общественного транспорта.

Также пассажирка - "заяц" избила водителя автобуса во Львове. Неадекватку пришлось выволочь из транспорта, но и это ее не остановило, она продолжила дебоширить.

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