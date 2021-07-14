У Києві дівчинці в автобусі затиснуло руку дверима: водій замість допомоги матюкався

У Києві водій автобуса №21 не побачив, чи всі пасажири увійшли в салон, поспішив закрити двері, і притиснув руку дитині. Чоловікові зробили зауваження, але він замість вибачень ще й нагрубив. Інцидент стався на Троєщині.

"Будь ласка зробіть відомим водія маршруту 21. Не встигаючи посадити пасажирів, закрив двері, тим самим травмував руку дитині. На зауваження відповів матами", - йдеться в повідомленні.

Мати постраждалої дівчинки в інтерв'ю "Сегодня" розповіла про те, що дитину відводили до лікаря.

"Водили до лікаря. Є синяк на руці. Слава Богу без забитого місця. Але вона дуже злякалася! Він міг би хоча б вибачитися, а не мати гнати", - заявила жінка.