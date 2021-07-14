У Києві дівчинці в автобусі затиснуло руку дверима: водій замість допомоги матюкався
У Києві водій автобуса №21 не побачив, чи всі пасажири увійшли в салон, поспішив закрити двері, і притиснув руку дитині. Чоловікові зробили зауваження, але він замість вибачень ще й нагрубив. Інцидент стався на Троєщині.
Про це повідомляє телеграм-канал "Troeshka".
"Будь ласка зробіть відомим водія маршруту 21. Не встигаючи посадити пасажирів, закрив двері, тим самим травмував руку дитині. На зауваження відповів матами", - йдеться в повідомленні.
Мати постраждалої дівчинки в інтерв'ю "Сегодня" розповіла про те, що дитину відводили до лікаря.
"Водили до лікаря. Є синяк на руці. Слава Богу без забитого місця. Але вона дуже злякалася! Він міг би хоча б вибачитися, а не мати гнати", - заявила жінка.
Нагадаємо, в Києві в автобусі №73 звалилася частина даху. При цьому все нависло прямо над головами пасажирів, але їх це не збентежило, і взагалі ніхто ніяк не відреагував.
Ми також писали про те, що під Одесою молодь влаштувала дискотеку в міській маршрутці. Вони голосно включили музику і почали танцювати в салоні автобуса прямо під час його руху.
У коментарях в мережі думки людей розділилися, хтось вважає, що подібна поведінка молоді - це ненормально. Інші ж кажуть, що молоді люди просто веселилася і нічого поганого не зробили.