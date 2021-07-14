Под Одессой молодежь устроила дискотеку в городской маршрутке (видео)
Коллаж РБК-Украина: под Одессой в маршрутке устроили дискотеку
В городе Измаиле Одесской области маршрутке во время движения пассажиры устроили дискотеку. Они громко включили музыку и начали танцевать в салоне автобуса.
Соответствующее видео опубликовали в Telegram- канале "Х*Одесса".
На нем можно увидеть, как молодые люди поднялись с пассажирских мест и начали танцевать под современную музыку. Однако, через некоторое время к компании к компании добавились новые пассажиры.
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