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Под Одессой молодежь устроила дискотеку в городской маршрутке (видео)

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Одесская область, Среда 14 июля 2021 16:25
Под Одессой молодежь устроила дискотеку в городской маршрутке (видео) Коллаж РБК-Украина: под Одессой в маршрутке устроили дискотеку
Автор: Тетяна Самарук

В городе Измаиле Одесской области маршрутке во время движения пассажиры устроили дискотеку. Они громко включили музыку и начали танцевать в салоне автобуса.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram- канале "Х*Одесса".

На нем можно увидеть, как молодые люди поднялись с пассажирских мест и начали танцевать под современную музыку. Однако, через некоторое время к компании к компании добавились новые пассажиры.

Ранее мы сообщали, что в Киеве в автобусе рухнула часть крыши.

Также в Одессе туристов вместо двухэтажного дома поселили в подвале с фейковым видом на море.

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