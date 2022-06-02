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Учні київської школи відмовилися від випускного і віддали всі гроші ЗСУ

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Київ, Четвер 02 червня 2022 13:47
Учні київської школи відмовилися від випускного і віддали всі гроші ЗСУ Київські школярі пожертвували гроші на ЗСУ (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні триває війна, яку розв'язала Росія 24 лютого. Українські діти жертвують усім, щоб військові змогли побороти ворога.

Так, учні однієї з київських шкіл відмовилися від проведення випускного, а зібрані гроші пожертвували до фонду "Повернись живим".

Про це повідомляється на Facebook-сторінці шкільного закладу.

Йдеться про спеціалізовану школу №149 у Києві. Вона знаходиться в Солом'янському районі столиці.

"Учні 11 класу відмовилися від святкування випускного вечора, а зібрані кошти перевели до фонду "Повернись живим". Пишаємося нашими випускниками!"- написали на сторінці школи в соцмережі.

Учні київської школи відмовилися від випускного і віддали всі гроші ЗСУ

Учні 11 класу відмовилися від випускного на користь ЗСУ (фото: facebook.com/schule149)

Як ми раніше повідомляли, 9-річна українка обрізала волосся, щоб допомогти ЗСУ.

Раніше ми повідомляли, що маленький українець виготовляє і продає браслети, щоб допомогти ЗСУ.

Також ми писали, що українці обманюють росіян і забирають їхні гроші на потреби ЗСУ.

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