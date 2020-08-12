В Киеве бабушка намерено оставила маленьких внучек возле магазина: что произошло

В Киеве пожилая женщина оставила двух маленьких детей возле магазина (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве люди возле магазина нашли маленьких детей, которых оставила бабушка

В Киеве небезразличные прохожие заметили, что возле магазина на улице Северной Оболонского района долгое время находится коляска без присмотра, в которой было двое маленьких детей. Люди вызвали полицию.

Полицейские разыскали бабушку девочек 1 и 2 лет и установили обстоятельства, при которых она их оставила одних. Об этом сообщает полиция Киева на своей странице в Facebook.

Правоохранители выяснили, что данная семья состоит на учете, как такая, которая оказалась в сложных жизненных обстоятельствах, поскольку родители уклоняются от выполнения своих обязанностей.

В Киеве пожилая женщина оставила двух маленьких детей возле магазина (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Бабушка пояснила, что около двух месяцев назад ее дочь оставила ей своих детей. Она ушла, не появляется дома, и вообще не интересуется своими детьми.

Женщина попросила забрать детей, она написала отказ от них и передала на попечение государству. После осмотра врачи отвезли детей в медицинское учреждение для временного пребывания.

В Киеве пожилая женщина оставила двух маленьких детей возле магазина (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

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