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У Києві бабуся спеціально залишила маленьких внучок біля магазину: що сталося

Київ, Середа 12 серпня 2020 20:14
У Києві бабуся спеціально залишила маленьких внучок біля магазину: що сталося
У Києві літня жінка залишила двох маленьких дітей біля магазину (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

У Києві люди біля магазину знайшли маленьких дітей, яких залишила бабуся

У Києві небайдужі перехожі помітили, що біля магазину на вулиці Північній Оболонського району довгий час знаходиться коляска без нагляду, в якій було двоє маленьких дітей. Люди викликали поліцію.

Поліцейські розшукали бабусю дівчаток 1 і 2 років і встановили обставини, при яких вона їх залишила одних. Про це повідомляє поліція Києва на своїй сторінці в Facebook.

Правоохоронці з'ясували, що дана сім'я перебуває на обліку, як така, яка виявилася в складних життєвих обставинах, оскільки батьки ухиляються від виконання своїх обов'язків.

У Києві бабуся спеціально залишила маленьких внучок біля магазину: що сталося

У Києві літня жінка залишила двох маленьких дітей біля магазину (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Бабуся пояснила, що близько двох місяців тому її дочка залишила їй своїх дітей. Вона пішла, не з'являється вдома, і взагалі не цікавиться своїми дітьми.

Жінка попросила забрати дітей, вона написала відмову від них і передала на піклування державі. Після огляду лікарі відвезли дітей до медичного закладу для тимчасового перебування.

У Києві бабуся спеціально залишила маленьких внучок біля магазину: що сталося

У Києві літня жінка залишила двох маленьких дітей біля магазину (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Нагадаємо, в Україні у дитини вперше зафіксований нетиповий запальний синдром через COVID-19. Шестирічна дівчинка поскаржилася батькам на болі в животі, у неї піднялася температура і набрякли руки і ноги. У дівчинки запідозрили рідкісну хворобу - синдром Кавасакі.

Раніше в запорізькому дитсадку стався скандал через виховательку, яка публічно принизила дитини і не пустила в туалет.

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