В Киеве автобус с пассажирами снес палатку и столб: фото и видео смертельного ДТП

В среду, 28 октября, в Киеве автобус снес палатку с продуктами и столб, после чего врезался в отбойник. В результате инцидента травмировались два человека и один человек погиб на месте происшествия.

ДТП произошло вечером около 18:45 возле станции метро "Выдубичи". Об этом сообщает полиция Киева на своей странице в Facebook.

Под автобусом оказалась женщина, но ее вытащили, и она жива. Двух женщин госпитализировали, а вот один мужчина умер на месте ДТП.

В Киеве автобус снес палатку и столб (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Правоохранители говорят, что происшествие произошло из-за того, что у водителя автобуса не сработали тормоза. Он пытался остановиться о бровку, но не получилось.

В Киеве автобус снес палатку и столб (фото: facebook.com/KyivOperativ)

По данным "Киев Оперативный", люди на месте аварии говорят, что водитель устроил гонки с другим водителем автобуса.

В Киеве автобус снес палатку и столб (фото: facebook.com/KyivOperativ)

В комментариях под постом в сети, мужчина написал, что автобус стоял заведенный и готовился к отправлению. Потом внезапно он начал движение, при этом повернув на пешеходную часть.

В Киеве автобус снес палатку и столб (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Он снес скамейку, на которой, вероятно, сидел мужчина, а потом палатку с продуктами. При этом женщину автобус протянул по асфальту 7-10 метров, но не переехал ее, что и спасло женщину.

В Киеве автобус снес палатку и столб (фото: Telegram-канал "Kyiv LIVE")

Когда автобус врезался в отбойник, то продолжал несколько секунд давить газ, потом заглушил двигатель, либо заглох. Когда пассажиры выходили из автобуса доставать женщину - водитель был в сознании, он сидел, обхватив голову.

В Киеве автобус снес палатку и столб (видео: YouTube)

"Вообще там почти всем, кто был на остановке, можно второй день рождения отмечать. Кто знает ту остановку, тот знает сколько там места от стены до проезжей части", - написал мужчина.

Напомним, в Киеве "феерический" велосипедист уничтожил остановку, которую недавно построили.

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