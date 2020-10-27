В Киеве "феерический" велосипедист уничтожил остановку, которую недавно построили

В Киеве ищут велосипедиста, который раскурочил новую остановку
В Киеве в ночь на 27 октября велосипедист протаранил стеклянную остановку, которую только недавно установили. Инцидент произошел в Днепровском районе столицы, на улице Алматинской. Как сообщается на странице dtp.kiev.ua, водитель транспортного средства был пьян.
"Феерический... велосипедист. Вот такое нелепое ДТП с участием велосипедиста и остановки общественного транспорта произошло сегодня ночью в Киеве на улице Алматинской", - написал автор поста под видео.
Отмечается, что сразу после столкновения со стеклом, велосипедист скрылся с места аварии. После него на месте ДТП остались мелкие стекла по всему периметру.
В Киеве велосипедист въехал в остановку
В комментариях украинцы отметили, что за рулем любого транспортного средства нужны мозги.
Как мы сообщали ранее, в Хмельницкой области произошло ужасное ДТП, которое забрало жизни двух подростков 15-летнего Артема Шимкова и 14-летнего Андрея Ковальчука.