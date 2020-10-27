В Киеве "феерический" велосипедист уничтожил остановку, которую недавно построили

В Киеве велосипедист протаранил остановку (коллаж РБК-Украина)

В Киеве ищут велосипедиста, который раскурочил новую остановку

В Киеве в ночь на 27 октября велосипедист протаранил стеклянную остановку, которую только недавно установили. Инцидент произошел в Днепровском районе столицы, на улице Алматинской. Как сообщается на странице dtp.kiev.ua, водитель транспортного средства был пьян.

"Феерический... велосипедист. Вот такое нелепое ДТП с участием велосипедиста и остановки общественного транспорта произошло сегодня ночью в Киеве на улице Алматинской", - написал автор поста под видео.

Отмечается, что сразу после столкновения со стеклом, велосипедист скрылся с места аварии. После него на месте ДТП остались мелкие стекла по всему периметру.

В Киеве велосипедист въехал в остановку

В комментариях украинцы отметили, что за рулем любого транспортного средства нужны мозги.

Да пусть простит меня велосипедист, но это смешно.

Да давно уже пишут, велосипедист без мозгов это зло.

Трюкач однако.

Они не глядя ездят. А прикиньте, это слепое на дорогу выедет.

Феерический конечно. Хорошо хоть не порезало осколками.

Как мы сообщали ранее, в Хмельницкой области произошло ужасное ДТП, которое забрало жизни двух подростков 15-летнего Артема Шимкова и 14-летнего Андрея Ковальчука.