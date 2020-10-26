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Дети умирали, а хозяйка авто устроила разборки: смертельное ДТП под Хмельницким

Хмельницкий, Понедельник 26 октября 2020 21:52
Дети умирали, а хозяйка авто устроила разборки: смертельное ДТП под Хмельницким
ДТП под Хмельницким (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Стали известны подробности ужасной аварии под Хмельницким

В пятницу, 23 октября, городе Волочиск в Хмельницкой области произошло ужасное ДТП, которое забрало жизни двух подростков 15-летнего Артема Шимкова и 14-летнего Андрея Ковальчука.

Около 20:00 в центре города автомобиль Honda CR-V вылетел на встречную полосу и на большой скорости врезался в ВАЗ 2101. Виновники ДТП сразу же разбежались, а владелица авто устроила скандал из-за разбитой машины. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Удар был такой силы, что пострадавших извлекали из машины с помощью гидравлических ножниц. После аварии 15-летний Артем сразу же скончался, а 14-летнего Андрея увезли в больницу, но врачам не удалось его спасти, он скончался в 5 часов утра. 24-летний водитель ВАЗ госпитализирован.

Дети умирали, а хозяйка авто устроила разборки: смертельное ДТП под Хмельницким

ДТП в Волочиске (фото: hm.npu.gov.ua)

В кроссовере Honda CR-V находилась подвыпившая компания. По словам родных погибших ребят, все они – дети местных предпринимателей. Среди них была владелица автомобиля.

"Они все разбежались, полиции пришлось ловить. Эта женщина кричала, мол, мне все равно что тут произошло, кто разбил мою машину? Ей было все равно что там погибший парень, а второй на грани жизни и смерти, главное - ее автомобиль", - рассказала тетя погибшего Артема Шимкова Оксана.

Она также говорит о том, что карета скорой помощи приехала только спустя 40 минут. Родные сами на машине везли пострадавшего подростка в больницу. Скорая помощь забрала только водителя, который был в сознании.

В воскресенье, 25 октября, несовершеннолетних похоронили. Две семьи в глубоком горе. Родные возмущаются, что с момента аварии прошло несколько дней, а с ними следователь так и не выходил на связь.

Дети умирали, а хозяйка авто устроила разборки: смертельное ДТП под Хмельницким

Погибшие ребята (фото из Facebook школы)

Они боятся, что это дело замнут, а на свидетелей оказывают давление, поскольку в машине виновников ДТП находились дети влиятельных людей. По словам очевидцев, за рулем Honda CR-V был нетрезвый молодой человек. При этом на освидетельствование привезли совсем другого мужчину, который уже был трезв.

В полиции говорят, что водитель "Хонды" - это 40-летний местный житель, и он сейчас арестован. Правоохранители также объяснили, почему полиция сейчас не занимается этим делом. Дело в том, что сейчас полиция занята охраной бюллетеней.

Напомним, в Одессе неадекват прокатил "копов" на заборе.

Ранее в ДТП в Харькове погиб подполковник ГСЧС с 15-летней дочерью.

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