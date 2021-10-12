В Киеве на аукцион выставили необычные часы 1800 года за 450 тысяч (фото)

В Киеве на аукцион выставили необычные швейцарские часы "EBEL" 1800 года. Их передавали из поколения в поколение и никогда не носили. Стартовая цена составляет 450 тысяч гривен.

Швейцарские часы "EBEL" 1800 года (фото: setam.net.ua)

В описании говорится, что часы сделаны из золота 585 пробы, 14 карат. Они в исправном состоянии и держат завод приблизительно два дня.

Швейцарские часы "EBEL" 1800 года (фото: setam.net.ua)

Каждый участник аукциона должен сделать гарантированный взнос в размере 22500 гривен, а аукцион начнется со стартовой цены в 450 тысяч гривен. Шаг аукциона - 4500 гривен.

Швейцарские часы "EBEL" 1800 года (фото: setam.net.ua)

Когда пройдет аукцион

Аукцион состоится 25 октября и будет проходить с 9:00 до 18:00 по киевскому времени. Дата окончания подачи заявок - 24 октября 2021 года 9:00.