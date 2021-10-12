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У Києві на аукціон виставили незвичайний годинник 1800 року за 450 тисяч (фото)

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Київ , Вівторок 12 жовтня 2021 21:33
У Києві на аукціон виставили незвичайний годинник 1800 року за 450 тисяч (фото) Фото: у Києві на аукціон виставили незвичайний годинник (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

У Києві на аукціон виставили незвичайний швейцарський годинник "EBEL" 1800 року. Його передавали з покоління в покоління і ніколи не носили. Стартова ціна становить 450 тисяч гривень.

Лот виставлений на аукціоні СЕТАМ.

У Києві на аукціон виставили незвичайний годинник 1800 року за 450 тисяч (фото)

Швейцарський годинник "EBEL" 1800 року (фото: setam.net.ua)

В описі говориться, що годинник зроблений із золота 585 проби, 14 карат. Він в справному стані і тримає завод приблизно два дні.

У Києві на аукціон виставили незвичайний годинник 1800 року за 450 тисяч (фото)У Києві на аукціон виставили незвичайний годинник 1800 року за 450 тисяч (фото)

Швейцарський годинник "EBEL" 1800 року (фото: setam.net.ua)

Кожен учасник аукціону повинен зробити гарантований внесок у розмірі 22500 гривень, а аукціон почнеться зі стартової ціни в 450 тисяч гривень. Крок аукціону - 4500 гривень.

У Києві на аукціон виставили незвичайний годинник 1800 року за 450 тисяч (фото)У Києві на аукціон виставили незвичайний годинник 1800 року за 450 тисяч (фото)

Швейцарський годинник "EBEL" 1800 року (фото: setam.net.ua)

Коли пройде аукціон

Аукціон відбудеться 25 жовтня і проходитиме з 9:00 до 18:00 за київським часом. Дата закінчення подачі заявок - 24 жовтня 2021 року 9:00.

Нагадаємо, українець знайшов під Одесою рідкісну монету, яка коштує 10 тисяч гривень. Йдеться про монету номіналом 50 копійок 1992 року випуску. Її унікальність полягає в тому, що на ній штамп 2.1 БАм.

Також серед особливостей - на лицьовій стороні перша гроно має 5 ягід, а третя - 4 ягоди. З інших відмінностей на аверсі і реверсі - це товщина герба, в зернах колосків і формі листя.

Ми також писали про те, що українцю банкомат видав рідкісні цінні гривні. Вся справа в дзеркальних номерах купюр, які дуже цінуються.

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