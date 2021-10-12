У Києві на аукціон виставили незвичайний годинник 1800 року за 450 тисяч (фото)

У Києві на аукціон виставили незвичайний швейцарський годинник "EBEL" 1800 року. Його передавали з покоління в покоління і ніколи не носили. Стартова ціна становить 450 тисяч гривень.

Лот виставлений на аукціоні СЕТАМ.

Швейцарський годинник "EBEL" 1800 року (фото: setam.net.ua) В описі говориться, що годинник зроблений із золота 585 проби, 14 карат. Він в справному стані і тримає завод приблизно два дні. Швейцарський годинник "EBEL" 1800 року (фото: setam.net.ua) Кожен учасник аукціону повинен зробити гарантований внесок у розмірі 22500 гривень, а аукціон почнеться зі стартової ціни в 450 тисяч гривень. Крок аукціону - 4500 гривень. Швейцарський годинник "EBEL" 1800 року (фото: setam.net.ua) Коли пройде аукціон Аукціон відбудеться 25 жовтня і проходитиме з 9:00 до 18:00 за київським часом. Дата закінчення подачі заявок - 24 жовтня 2021 року 9:00.