ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві на Atlas Weekend без вісті пропав молодий хлопець (фото і прикмети)

STYLERЖиття    13.07.2019 - 19:39
У Києві на Atlas Weekend без вісті пропав молодий хлопець (фото і прикмети)
На Atlas Weekend пропав хлопець (колаж: РБК-Україна)

Зниклий хлопець був одягнений у бордову вітровку

На фестивалі Atlas Weekend, який проходить в Києві на ВДНГ, пропав 20-річний хлопець Вадим Михайлович Онищенко. Прикмети і фото молодої людини опублікував ресурс ДТП kiev.ua у Facebook.

Повідомляється, що Вадим перестав виходити на зв'язок в четвер, 11 липня близько 20:00. Тоді він подзвонив мамі і сказав, що знаходиться на Хрещатику і збирається піти на фестиваль.

Після цього телефон Вадима був включений ще протягом доби, але він не відповідав. А 13 липня хлопець повинен був вийти на роботу, але там не з'явився.

Прикмети Вадима Онищенка: виглядає на 20-22 роки, шатен, очі зеленого кольору. У день зникнення був одягнений у світлі джинси, чорну сорочку і вітровку бордового кольору, на ногах - білі кросівки.

У Києві на Atlas Weekend без вісті пропав молодий хлопець (фото і прикмети)

Вадим Онищенко (фото: facebook.com)

Всім, хто володіє інформацією про місцезнаходження хлопця, прохання повідомити за телефоном (096) 311-83-42 - мама Наталя або на лінію "102".

До речі, нещодавно через "викрадення" дитини з дитсадка у Запорізькій області був піднятий весь особовий склад Нацполіції округу. На щастя, інцидент виявився лише непорозумінням.

Також ми писали про те, що в Одесі одна за одною зникли дві неповнолітні дівчинки.

Нагадаємо, ми повідомляли нові деталі про матір-українку, яка залишила трирічну дівчинку в дитячій поліклініці Москви.

Допоможіть знайти: під Києвом зникла дівчинка-підліток (фото) Був у стані коми: в Івано-Франківську знайшли зниклого хлопчика
Новини України Помогите найти
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся