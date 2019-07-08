В Киеве армейский внедорожник влетел на капот легковушки с ребенком: подробности ДТП (видео)

В Киеве военные на Nissan заехали на капот Volkswagen (Фото: коллаж РБК-Украина)

ДТП с военными на Nissan произошло возле метро "Дорогожичи"

В Киеве внедорожник Nissan Patrol с четырьмя военными влетел на крышу легкового автомобиля Volkswagen Jetta и остановился на капоте. В салоне разбитого автомобиля вместе с водителем находился также девятилетний ребенок. ДТП произошло вечером 7 июля на пересечении ул. Ильенко и ул. Оранжерейная. Об этом передает "Информатор".

Как рассказал водитель "немца", он ехал от станции метро "Дорогожичи" по Ильенко в крайней правой полосе в сторону метро "Лукьяновская".

"Ехал по крайней правой полосе. Был красный сигнал светофора. Я остановился со всем потоком. Как только поток начал двигаться на зеленый сигнал, я поехал. В какой-то момент уже на середине перекрестка резко остановилась маршрутка, и резко перед ней выскочил армейский Nissan.. ну и я вошел в этот Nissan", - сказал мужчина.

Также он сообщил, что после аварии первым делом выскочил из машины, схватил и вытащил ребенка, который сидел на заднем сиденье. К счастью, с малышом все нормально, он только счесал немного подбородок.

В Киеве военные на Nissan заехали на капот Volkswagen (Фото: kiev.informator.ua)

"В этот момент военные выкручивали номера, выбросили в кусты. Как мне сказали свидетели, этот Nissan ехал по встречной полосе в крайнем правом ряду. То есть под бордюром прямо. И он в этот момент решил развернуться через все полосы. Но сейчас, как утверждают, он ехал за маршруткой, и выскочил перед маршруткой. Хотел резко повернуть", - рассказал водитель Volkswagen.

Отмечается, что Nissan двигался по той же полосе, но в сторону "Дорогожичи". После столкновения он откинул легковушку к обочина, а сам очутился на капоте.

ДТП с военными на внедорожнике Nissan в Киеве (Фото: kiev.informator.ua)

Номера армейского внедорожника мужчины пытались спрятать в кустах. Военные скрылись с места аварии.

В Киеве военные на внедорожнике влетели на капот Volkswagen (Видео: facebook.com/kiev.informator.ua)

В результате происшествия вся передняя часть и капот "немца" были смяты, а у Nissan были повреждения правого бока и ходовой.

На месте ДТП работали патрульные, военная полиция и следственно-оперативная группа.

В Киеве на Сырце армейский Nissan влетел на капот Volkswagen (Видео: YouTube / informator.ua)

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