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В Харькове в ДТП с участием полицейского погибли два человека

Новости » Происшествия    08.07.2019 - 11:46
В Харькове в ДТП с участием полицейского погибли два человека
Фото: место ДТП (dbr.gov.ua)

В результате ДТП в Харькове также пострадавшие

В Харькове на перекрестке Белгородского спуска и улицы Шевченко произошло дорожно-транспортное происшествие с участием полицейского, в результате которого погибли двое людей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Авария произошла 7 июля в 01:00 час ночи. В результате ДТП водители обоих автомобилей погибли на месте происшествия, а пассажиры с травмами шеи доставлены в городскую больницу.

"Автомобиль марки Chery Amulet под управлением помощника оперативного дежурного Холодногорского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Харьковской области на перекрестке Белгородского спуска и ул. Шевченко не выполнил требование знака 2.2 "стоп" и не предоставил преимущество в движении автомобилю марки Daewoo Lanos", - рассказали подробности в полиции.

 
Фото: место ДТП (dbr.gov.ua)

Следователи ГБР расследуют уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного уголовно ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц).

Напомним, под Мелитополем в ДТП с участием полицейского погибли три человека. На трассе Скадовск-Каховка Херсонской области столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли трое людей, среди них - ребенок.

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