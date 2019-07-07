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Знаменитого путешественника чуть не убило колесом от УАЗа Нацгвардии: подробности (видео)

STYLERЖизнь    07.07.2019 - 13:48
Знаменитого путешественника чуть не убило колесом от УАЗа Нацгвардии: подробности (видео)
В Запорожье в ДТП пострадал путешественник Владимир Супруненко (Фото: коллаж РБК-Украина)

Путешественник Владимир Супруненко госпитализирован в Запорожье

В Запорожье произошло необычное ДТП - отвалившееся колесо автомобиля УАЗа Национальной гвардии сбило велосипедиста. Пострадавшим оказался знаменитый путешественник Владимир Супруненко. Видео с места инцидента было опубликовано на Instagram-страничке местного паблика "its_zp".

Происшествие произошло на Набережной в Запорожье 6 июля. У машины на ходу отлетело колесо, и попало в мужчину на встречной полосе.

Врачи оказали травмированному Супруненко первую помощь на месте ДТП и забрали в больницу. 

 

В Запорожье отвалившееся колесо автомобиля травмировало путешественника Владимира Супруненко (Фото: скриншот)

Владимир Супруненко - писатель, журналист, этнограф и путешественник, который объездил на велосипеде весь мир, совершив около двух десятков серьезных экспедиций.

Около суток назад он писал в своем Facebook про экспедицию "Гилея" по лесному массиву в устье Днепра.

Видео: instagram.com/its_zp

"По легенде в этом священном месте находилось святилище Матери Богов, отожествляемой с Гекатой. С Гилеей связана так называемая "эллинская" версия происхождения скифов – тут в пещере Геракл встретился со Змей-девицей, от союза с которой и родился первый скиф, здесь погиб скифский мудрец Анахарсис.

Историки размещают эту легендарную землю на Херсонщине в устьевой левобережной части Днепра между Днепро-Бугским лиманом и Черным морем", - говорится в публикации.

Знаменитого путешественника чуть не убило колесом от УАЗа Нацгвардии: подробности (видео)

Владимир Супруненко (Фото: facebook.com/SuprV)

Также путешественник отметил, что вряд ли в Украине найдется подобный по территории край по количеству заповедников и достопримечательных мест.

Знаменитого путешественника чуть не убило колесом от УАЗа Нацгвардии: подробности (видео)

Владимир Супруненко (Фото: facebook.com/SuprV)

"Тут и Алешковские пески, и сосновые леса, и "саги" (лесные озера), и остатки плавневого Великого Луга, и коса Тендра (Ахиллов Бег), и остров Джарылгач, и Алешковская Сечь, и Прогнои (соляные промыслы), и уникальные хуторские поселения, и фамильный склеп Фальц-Фейнов (создатель Аскании-Нова)", - написал он.

Знаменитого путешественника чуть не убило колесом от УАЗа Нацгвардии: подробности (видео)

Владимир Супруненко (Фото: facebook.com/SuprV)

Отметим, что ранее Супруненко на велосипеде объехал Индию, Непал, Шри-Ланку, путешествовал по Закавказью и по Средней Азии, в 2010-м на велосипеде проехал от Украины до Владивостока через Монголию. 

Знаменитого путешественника чуть не убило колесом от УАЗа Нацгвардии: подробности (видео)

Владимир Супруненко (Фото: facebook.com/SuprV)

В комментариях к сообщению про ДТП пользователи сети поражаются произошедшим. Высказываются слова поддержки знаменитому велопутешественнику, а также юзеры интересуются, кого привлекут к ответственности в связи с инцидентом.

  • Жив хоть человек, лучший и достойнийший из нас - никчем?
  • Это фиаско, братан;
  • Объездил весь мир, а остановился в Запорожье? Судьба? Не, не думаю;
  • Знаю этого человека... надеюсь, что ничего серьезного;
  • Это просто Запорожье. Где же еще из всей вселенной могли сбить этого знаменитого велосипедиста;
  • Интересно какое наказание понесет Нацгвардия, и понесет ли вообще, и кто именно?

Знаменитого путешественника чуть не убило колесом от УАЗа Нацгвардии: подробности (видео)

Скрин комментариев

Как сообщалось ранее, несколько недель назад в Конотопе сержант на автомобиле начальника полиции наехал на 10-летнего Артема, который выбежал на пешеходный переход. Камеры наблюдения показали, что от удара мальчик отлетел на несколько метров и упал на асфальт. Школьник был госпитализирован в тяжелом состоянии.  

Также мы писали о том, что в Мариуполе 11 июня заместитель руководителя одного из отделов прокуратуры Донецкой области совершил наезд на женщину на пешеходном переходе

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