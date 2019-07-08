У Києві армійський позашляховик влетів на капот авто з дитиною: деталі і відео

У Києві військові на Nissan заїхали на капот Volkswagen (Фото: колаж РБК-Україна)

ДТП з військовими на Nissan сталася біля метро "Дорогожичі"

У Києві позашляховик Nissan Patrol з чотирма військовими влетів на дах легкового автомобіля Volkswagen Jetta і зупинився на капоті. У салоні розбитого автомобіля разом із водієм знаходилася також дев'ятирічна дитина. ДТП сталася увечері 7 липня на перетині вул. Іллєнка та вул. Оранжерейна. Про це передає "Інформатор".

Як розповів водій "німця", він їхав від станції метро "Дорогожичі" по Іллєнка в крайній правій смузі у бік метро "Лук'янівська".

"Їхав по крайній правій смузі. Був червоний сигнал світлофора. Я зупинився з усім потоком. Як тільки потік почав рухатися на зелений сигнал, я поїхав. В якийсь момент вже на середині перехрестя різко зупинилася маршрутка, і різко перед нею вискочив армійський Nissan.. ну і я увійшов в цей Nissan", - каже чоловік.

Також він повідомив, що після аварії першим ділом вискочив з машини, схопив і витягнув дитину, яка сиділа на задньому сидінні. На щастя, з дитиною все нормально, вона тільки трохи подерла підборіддя.

У Києві військові на Nissan заїхали на капот Volkswagen (Фото: kiev.informator.ua)

"У цей момент військові викручували номери, викинули в кущі. Як мені сказали свідки, цей Nissan їхав по зустрічній смузі в крайньому правому ряду. Тобто під бордюром прямо. Та він у цей момент вирішив розвернутися через всі смуги. Але зараз, як стверджують, він їхав за маршруткою, і вискочив перед маршруткою. Хотів різко повернути", - розповів водій Volkswagen.

Зазначається, що Nissan рухався по тій же смузі, але в бік "Дорогожичі". Після зіткнення він відкинув легковика до узбіччя, а сам опинився на капоті.

ДТП з військовими на позашляховику Nissan в Києві (Фото: kiev.informator.ua)

Номери армійського позашляховика чоловіки намагалися заховати в кущах. Військові втекли з місця аварії.

У Києві військові на позашляховику влетіли на капот Volkswagen (Відео: facebook.com/kiev.informator.ua)

В результаті події вся передня частина і капот "німця" були зім'яті, а у Nissan були пошкодження правого боку і ходової.

На місці ДТП працювали патрульні, військова поліція та слідчо-оперативна група.

У Києві на Сирці армійський Nissan влетів на капот Volkswagen (Відео: YouTube / informator.ua)

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