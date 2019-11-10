В Киеве 120 летучих мышей "оккупировали" квартиру: фото, подробности

Летучие мыши в квартире (коллаж РБК-Украина)

120 летучих мышей решили перезимовать на одном из балконов в Киеве

В Святошинском районе Киева 120 летучих мышей оккупировали балкон. Животные решили разделить территорию с хозяином квартиры на улице Верховинной до весны. Летучие мыши пытались обжиться под обоями и в мебели, но владелец жилплощади вызвал спасателей. О случившемся рассказала "Команда спасения животных в Киеве" в Facebook, которая провела операцию по извлечению животных.

Как сообщается, зимовать на балконе решила колония мышей вида рыжая вечерница.

"На улице Верховинной колония мышей вида рыжая вечерница ошибочно устроились на зимовку в мебели и под обоями на закрытом балконе. Ошибка мышей заключалась в том, что зимой на балконе слишком тепло для комфортного сна, и немного мешает спать хозяин квартиры. Из балкона извлечено 120 мышей, 119 из них отпущено в поисках лучшей зимовки, одна взята на лечение", - говорится в заявлении спасателей.

В Киеве 120 летучих мышей оккупировали балкон (фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)

Спасатели в период с 5 по 9 ноября также взяли на лечение найденных летучих мышей на улицах Киева.

Напомним, что с Командой можно связаться круглосуточно по номерам: (093)-986-22-62, (098)-844-79-37.

В Киеве 120 летучих мышей залетели в квартиру (скриншот: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)

Напомним, что ранее на Закарпатье вьетнамцы замаскировались под животных, чтобы перейти границу (видео).