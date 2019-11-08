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Прятался возле магазина: под Львовом по городу бегал лось (видео)

STYLERЖивотные    08.11.2019 - 22:22
Прятался возле магазина: под Львовом по городу бегал лось (видео)
Лось (иллюстративное фото: pixabay.com)

Лось оказался в районном центре Сокаль и прятался от людей

Дикий лось бегал по городу Сокаль под Львовом и прятался от людей. Горожане заметили животное и записали его перемещения на видео. Видеоролик, снятый на месте происшествия, опубликовал пользователь с ником Игорь Сидор в YouTube.

Как сообщается, в результате посещения города Сокаль, лось не пострадал. О том, как животное появилось в городе – не ясно. Известно только, что лось благополучно пересек проезжую часть и спрятался в кустах возле магазина. Оттуда его спровадили в лес.

На кадрах видно, как молодой лось сначала забежал в частный двор, но его оттуда прогнали. После этого рядом заработал трактор, и перепуганное животное упало с придорожной стенки. К счастью, лось не получил травм. Позже его удалось с помощью лесников и охотников спровадить в лес.

Лось бегал по городу Сокаль под Львовом (видео: youtube.com)

В комментариях к видеоролику пользователи только удивились появлению дикого животного в населенном пункте.

Напомним, что ранее на Закарпатье вьетнамцы замаскировались под животных, чтобы перейти границу.

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