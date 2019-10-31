ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Во время лесного пожара в Австралии могли погибнуть сотни коал

Новости » В мире     31.10.2019 - 06:59
Во время лесного пожара в Австралии могли погибнуть сотни коал
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Популяция коал в Австралии уменьшается уже несколько десятилетий

В результате лесного пожара на севере австралийского штата Новый Южный Уэльс могли погибнуть сотни коал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Пожар охватил примерно 20 гектаров леса, который служил одним из основных мест обитания коал в штате. Эксперты называют гибель коал национальной трагедией.

Лес расположен примерно в 400 километрах к северу от Сиднея, неподалеку от Порт-Маккуори.

Активистка организации, занимающейся спасением коал, Чейн Фланаган говорит, что лесной пожар был столь мощным, что, скорее всего, погибли сотни коал.

По ее словам, спасатели ожидают худшего исхода, но не могут отправиться в эту местность, так как лес все еще горит.

Коалы часто становятся жертвами лесных пожаров. В таких случаях они обычно добираются до верхушки дерева, сжимаются в комок и ожидают, когда минует опасность.

"Если пламя распространяется быстро и лишь несколько подпаливает их мех, то с ними все в порядке, а мех вырастает обратно", - говорит представительница больницы для коал в Порт-Маккуори.

Но если огонь охватывает все дерево, то коалы гибнут.

Отмечается. что популяция коал в Австралии падает уже несколько десятилетий.

Диких коал осталось всего лишь около 43 тысяч. По словам экспертов, это объясняется деградацией среды обитания этих животных, эпидемиями, нападениями со стороны собак, а также климатическими изменениями.

Коалы входят в список животных, находящихся под угрозой, составленный министерством защиты окружающей среды Австралии.

Напомним, из-за засухи в национальном парке Гванге в Зимбабве от голода погибли не менее 55 слонов.

Также РБК-Украина писало, что недавно на мелководье у берегов Англии погиб огромный кашалот. Млекопитающее длиной 43 фута (13 м) пыталось бороться с обстоятельствами, отойти от побережья Нортумберленда, но его выбросило на берег.

В Японии загорелся замок, входящий в список ЮНЕСКО В Калифорнии объявили красный уровень опасности
Новости Украины Австралияпожарживотные
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь