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У Києві 120 кажанів "окупували" квартиру: фото, подробиці

STYLERТварини    10.11.2019 - 12:45
У Києві 120 кажанів "окупували" квартиру: фото, подробиці
Кажани в квартирі (колаж РБК-Україна)

120 кажанів вирішили перезимувати на одному з балконів у Києві

У Святошинському районі Києва 120 кажанів окупували балкон. Тварини вирішили розділити територію з господарем квартири на вулиці Верховинній до весни. Кажани намагалися обжитися під шпалерами і в меблях, але власник житлоплощі викликав рятувальників. Про подію розповіла "Команда порятунку тварин у Києві" в Facebook, яка провела операцію з вилучення тварин.

Як повідомляється, зимувати на балконі вирішила колонія мишей виду вечірниця руда.

"На вулиці Верховинній колонія мишей виду руда вечірниця помилково влаштувалися на зимівлю в меблів і під шпалерами на закритому балконі. Помилка мишей полягала в тому, що взимку на балконі занадто тепло для комфортного сну, і трохи заважає спати господар квартири. З балкона вилучено 120 мишей, 119 з них відпущено в пошуках кращої зимівлі, одна взята на лікування", - йдеться в заяві рятувальників.

У Києві 120 кажанів окупували балкон (фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)

Рятувальники в період з 5 по 9 листопада також взяли на лікування знайдених кажанів на вулицях Києва.

Нагадаємо, що з Командою можна зв'язатися за номерами цілодобово: (093)-986-22-62, (098)-844-79-37.

У Києві 120 кажанів &quot;окупували&quot; квартиру: фото, подробиці

У Києві 120 кажанів &quot;окупували&quot; квартиру: фото, подробиці

У Києві 120 кажанів залетіли в квартиру (скріншот: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)

Нагадаємо, що раніше на Закарпатті в'єтнамці замаскувалися під тварин, щоб перейти кордон (відео).

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