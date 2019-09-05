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В Киева сгорел дотла автомобиль сына Гонтаревой: подробности инцидента (видео)

STYLERПроисшествия    05.09.2019 - 09:21
В Киева сгорел дотла автомобиль сына Гонтаревой: подробности инцидента (видео)
В Киеве сгорел автомобиль сына Гонтаревой (Фото: "Информатор", коллаж: РБК-Украина)

Пожарные подозревают поджог, но точную причину установит экспертиза

В Киеве сгорел автомобиль сына экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, которую недавно сбила машина в Лондоне. От фастбэка класса Гран Туризмо Audi А7 практически ничего не осталось. Инцидент произошел на ул. Владимирская, 69, около полуночи. Об этом передает "Информатор".

Автомобиль стоял в арке за закрытым забором.

По словам жителей соседних домов, машиной пользовался старший сын Валерии Гонтаревой Антон.

Пожарные оперативно прибыли на место происшествия, но машина все таки сгорела полностью. Спасатели подозревают, что имел место поджог - в некоторых местах огонь "съел" авто значительно сильнее, чем в других. Точную причину установит экспертиза.

Фото: kiev.informator.ua

Отмечается, что в прошлогодней декларации Гонтаревой автомобиль Audi А7 не указывался.

Как указывается в онлайн-сервисе проверки компаний YouControl, в одной из квартир дома на улице Владимирской, 69, находится офис компании "Ревизион", одним из совладельцев и бенефициаром которой является Антон Олегович Гонтарев.

В Киева сгорел дотла автомобиль сына Гонтаревой: подробности инцидента (видео)

Сын Валерии Гонтаревой Антон (Фото из соцсетей)

В описании компании говорится, что Антон Гонтарев также проживает на улице Владимирской.

В Киева сгорел дотла автомобиль сына Гонтаревой: подробности инцидента (видео)

Скрин: youcontrol.com.ua

Добавим, что в результате инцидента пострадавших нет.

На месте происшествия работали полицейские и спасатели. Все обстоятельства выясняются.

Видео: YouTube / informator.ua

Ранее сообщалось, что Печерский райсуд Киева разрешил ГБР применить в отношении бывшей главы Нацбанка Валерию Гонтареву силовой привод на допрос. Решение было принято еще 27 августа. В документах говорится, что Гонтарева является фигурантом дела о злоупотреблении служебным положением с целью получения неправомерной выгоды.

Напомним, 28 июля в Дарницком районе Киева сгорел мужчина в гараже вместе с автомобилем.

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