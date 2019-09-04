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Только 5% украинцев получали админуслуги онлайн

Новости » Общество    04.09.2019 - 16:45
Только 5% украинцев получали админуслуги онлайн
Фото: пенсия онлайн (РБК-Украина)

Интернет-услуги государства пока малопопулярны

Административными услугами в режиме онлайн пользовались только 5% граждан Украины. Об этом сообщила директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина на презентации исследования "Качество административных услуг в Украине: что изменилось за последние пять лет?", передает корреспондент РБК-Украина.

Комментируя идею президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении административных услуг через интернет, Бекешкина отметила:

"О государстве в смартфоне. Все же только 5% населения уже пользовались административными услугами онлайн. Это, конечно, нужно расширять, потому что их мало. Но при этом не нужно забывать, что согласно нашему последнему опросу, вообще интернетом пользуются в Украине 70% населения, 30% - интернетом не пользуется. Причем очень часто эти 30% это именно те люди, которые больше всего нуждаются в административных услугах".

По данным опроса, чаще всего респонденты пользовались сервисами Министерства социальной политики - 47,4%, что связано с большим количеством обращений за услугами социального характера, а также - Министерства юстиции и Государственной фискальной службы - 30,3% и 22,6% соответственно.

Исследование проведено фондом "Демократические инициативы" совместно с Центром Разумкова с 12 по 17 июля 2019 года среди 2018 респондентов по всей Украине кроме оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Как сообщало РБК-Украина, в июне президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах ускорить внедрения "государства в смартфоне".

По данным опроса компании Research & Branding Group, в начале 2019 года более половины украинцев (55%) уже имели такой девайс, как смартфон, тогда как 45% пока им не обзавелись.

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