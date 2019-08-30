Травмы серьезные: Гонтареву сбила машина за границей

Валерия Гонтарева (фото: УНИАН)

Валерия Гонтарева попала в жуткое ДТП в Лондоне. Экс-глава НБУ получила серьезные травмы

Валерия Гонтарева, экс-глава Национального банка Украины попала в серьезное дорожно-транспортное происшествие в столице Великобритании Лондоне - ее сбило авто. Гонтарева сейчас находится в больнице и ждет вторую операцию.

Об этом экс-глава НБУ рассказала в комментарии изданию LIGA.net.

По словам самой Гонтаревой, инцидент произошел в понедельник днем, 26 августа, на пешеходном переходе в центре Лондона.

"Сейчас полиция проводит расследование: это несчастный случай или угрозы начали реализовываться", - отметила Гонтарева.

Валерия Гонтарева (фото: УНИАН)

Экс-глава НБУ также сообщила, что в результате наезда получила довольно серьезные травмы, и ей уже сделали операцию.

"Травмы серьезные - переломы костей стопы. Уже сделали во вторник первую операцию, жду вторую", - уточнила Валерия Гонтарева.

Ранее мы писали, что шоумен Сергей Притула на своей странице в соцсетях прокомментировал ситуацию с ДТП, виновницей которого оказалась мама его супруги. Телеведущий рассказал, что его семья максимально искренне сочувствует пострадавшим и готова оказывать им любую материальную помощь.