У Києва згорів дотла автомобіль сина Гонтарєвої: подробиці інциденту (відео)

У Києві згорів автомобіль сина Гонтарєвої (Фото: "Інформатор", колаж: РБК-Україна)

Пожежні підозрюють підпал, але точну причину встановить експертиза

У Києві згорів автомобіль сина екс-глави Національного банку України Валерії Гонтарєвої, яку нещодавно збила машина в Лондоні. Від фастбеку класу Гран Туризмо Audi А7 практично нічого не залишилося. Інцидент стався на вул. Володимирська, 69, близько опівночі. Про це передає "Інформатор".

Автомобіль стояв в арці за закритим парканом.

За словами мешканців сусідніх будинків, машиною користувався старший син Валерії Гонтарєвої Антон.

Пожежники оперативно прибули на місце події, але машина все таки згоріла повністю. Рятувальники підозрюють, що мав місце підпал - у деяких місцях вогонь "з'їв" авто значно сильніше, ніж в інших. Точну причину встановить експертиза.

Фото: kiev.informator.ua

Зазначається, що в декларації Гонтарєвої автомобіль Audi А7 не вказувався.

Як вказується в онлайн-сервісі перевірки компаній YouControl, в одній з квартир будинку на вулиці Володимирській, 69, знаходиться офіс компанії "Ревізіон", одним із співвласників і бенефіціаром якої є Антон Олегович Гонтарєв.

Син Валерії Гонтарєвої Антон (Фото з соцмереж)

В описі компанії говориться, що Антон Гонтарєв також проживає на вулиці Володимирській.

Скрін: youcontrol.com.ua

Додамо, що в результаті інциденту потерпілих немає.

На місці події працювали поліцейські та рятувальники. Всі обставини з'ясовуються.

Відео: YouTube / informator.ua

Раніше повідомлялося, що Печерський райсуд Києва дозволив ДБР застосувати щодо колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтарєвої силовий привід на допит. Рішення було прийнято ще 27 серпня. У документах йдеться, що Гонтарєва є фігурантом справи про зловживання службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди.

Нагадаємо, 28 липня в Дарницькому районі Києва згорів чоловік в гаражі разом із автомобілем.