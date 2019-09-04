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Суд разрешил принудительно доставить Гонтареву на допрос

Новости » Политика    04.09.2019 - 16:51
Суд разрешил принудительно доставить Гонтареву на допрос
Фото: Валерия Гонтарева (flickr.com/NBU)

Гонтареву могут принудительно доставить на допрос

Печерский райсуд Киева разрешил применить в отношении бывшей главы Нацбанка Валерию Гонтареву силовой привод на допрос. Об этом говорится в материалах суда.

В частности, в реестре судебных решений опубликован документ, который разрешает Государственному бюро расследований принудительно доставить Гонтареву на допрос. Решение было принято еще 27 августа.

В документах говорится, что Гонтарева является фигурантом дела о злоупотреблении служебным положением с целью получения неправомерной выгоды. Дело касается внесения изменений в в нормативную базу НБУ по валютному регулированию и контролю.

Напомним, в начале августа Генеральная прокуратура Украины в очередной раз вызвала на допрос Валерию Гонтареву и Алексея Филатова. Бывших чиновников вызвали на допрос в качестве подозреваемых.

Отметим, в июле детективы НАБУ пришли с обысками в бывшую компанию Гонтаревой "Инвестиционный Капитал Украина". Обыск проходил рамках уголовного производства в отношении должностных лиц Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

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