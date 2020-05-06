Киев затопят мощные грозовые ливни: спасатели сделали предупреждение

В Киеве непогода может сделать из украинской столицы настоящую Венецию из-за сильных продолжительных дождей. Синоптики Укргидрометцентра рассказали о грядущих ливнях, а в ГСЧС объявили штормовое предупреждение.

Ожидается, что за ночь на 7 мая в Киеве может выпасть почти месячная норма осадков.

В пресс-службе "Киевавтодора" сообщили, что наиболее интенсивные осадки прогнозируются с сегодняшнего вечера и до утра

Как предупредила синоптик Наталка Диденко, в четверг 7 мая во многих регионах Украины стоит готовиться к дождям, грозам, штормовому ветру и даже к снегу. Но вот до Киева "пушистые белые мухи" не долетят - столицу зальет дождями.

Если в понедельник сильные ливни затопили только несколько киевских улиц и засыпали градом, то уже завтра потоки воды с неба могут хлынуть еще сильнее.

Ожидается, что за несколько часов дождей возможно выпадание до около 50 мм осадков.

В "Киевавтодоре" выявили зоны, где может затопить больше всего, и сообщили о подготовке к ликвидации последствий мощных ливней.

"Ежедневно мы прочищаем стоки от мусора. На места, которые могут подтапливаться, объекты и бригады выезжают заранее до начала осадков. Уже сейчас работа началась у станции метро "Левобережная". Есть 72 единицы спецтранспорта и спецсредств. В том числе, гидроэлеваторы, мотопомпы, гидромонитры, насосные станции", - говорится в заявлении.

Также жителей столицы призвали сообщать о местах подтопления на круглосуточную диспетчерскую по телефону (044) 284-74-19.

Ранее мы писали о том, что Львов 6 мая засыпало снегом из-за очередного каприза погоды в Украине. В сети показали фото и видео с природной стихией, что пронеслась по городу и области.

Также сообщалось о том, что огромный смерч пронесся под Мелитополем в Запорожской области и наделал бед возле поселка в районе.