Київ затоплять потужні грозові зливи: рятувальники зробили попередження

У Києві непогода може зробити з української столиці справжню Венецію через сильні тривалі дощі. Синоптики Укргідрометцентру розповіли про майбутні зливи, а в ДСНС оголосили штормове попередження.

Очікується, що за ніч проти 7 травня в Києві може випасти майже місячна норма опадів.

У прес-службі "Київавтодору" повідомили, що найбільш інтенсивні опади прогнозуються з сьогоднішнього вечора і до ранку

Як попередила синоптик Наталка Діденко, в четвер 7 травня в багатьох регіонах України слід готуватися до дощів, гроз, штормового вітру і навіть до снігу. Але ось до Києва "пухнасті білі мухи" не долетять - столицю заллє дощами.

Якщо в понеділок сильні зливи затопили лише кілька київських вулиць і засипали градом, то вже завтра потоки води з неба можуть хлинути ще сильніше.

Очікується, що за кілька годин дощів можливе випадіння до близько 50 мм опадів.

У "Київавтодорі" виявили зони, де може затопити найбільше, і повідомили про підготовку до ліквідації наслідків потужних злив.

"Щодня ми прочищаємо зливостоки від сміття. На місця, які можуть підтоплюватись, спецтехніка і бригади виїжджають заздалегідь до початку опадів. Уже зараз робота розпочалась біля станції метро "Лівобережна". Маємо 72 одиниці спецтранспорту і спецзасобів. В тому числі, мулососи, мотопомпи, гідромонітри, насосні станції", - йдеться в заяві.

Також жителів столиці закликали повідомляти про місця підтоплення на цілодобову диспетчерську службу за телефоном (044) 284-74-19.

Раніше ми писали про те, що Львів 6 травня засипало снігом через чергову примху погоди в Україні. У мережі показали фото і відео з природною стихією, що пронеслася містом та областю.

Також повідомлялося про те, що величезний смерч пронісся під Мелітополем в Запорізькій області та наробив лиха біля селища в районі.