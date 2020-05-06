Под Мелитополем пронесся гигантский смерч: видео разрушительной стихии

Смерч под Мелитополем (коллаж РБК-Украина)

Смерч под Мелитополем наделал бед в поселке и напугал местных жителей

Огромный смерч пронесся под Мелитополем в Запорожской области и наделал бед возле села Степное и поселка Малый Утлюг. Грозное атмосферное явление заметили местные жители и сняли воздушные вихри на видео.

На кадрах в сети видно, что торнадо достигало в высоту многие сотни метром, а "хобот" прятался в громадной туче. Специалисты Мелитопольской метеостанции отметили со ссылкой на данные локаторов, что кучево-дождевое (грозовое) облако поднималось до высоты 11 км.

Кратковременный смерч наведался в поселок Малый Утлюг и повредил конструкцию крыш домов и порвал в районе линии электропередач. Мощные ветра сорвали десятки листов шифера на строениях и разбросали вокруг.

Как заявил глава Семеновской ОТГ Андрей Ермоленко, новые листы шифера уже привезли, пишут местные СМИ.

К счастью, в результате торнадо никто не пострадал, а разрушения не были значительными.

По словам жителей района, такие явления стали происходить все чаще.

Видео: Смерч пронесся под Мелитополем 5 мая

Синоптики объяснили, что смерч 5 мая образовался на стыке теплых и холодных атмосферных фронтов. Он был кратковременным, но достигал огромной высоты.

"Смерч - это вихрь с вертикальной осью вращений, диаметром от нескольких метров до нескольких сотен метров. На стыке теплых и холодных воздушных масс образовалась мощное кучево-дождевое облако. Его, кстати, можно было наблюдать и с Мелитополя. Так вот это кучево-дождевое облако вчера по данным локаторов поднялось до высоты 11 км", - рассказали в Метеостанции, передает издание "РИА Мелитополь".

Огромная воронка возникла вчера накануне грозы и изрядно напугала местных жителей.

К слову, год назад в мае под Мелитополем также проносился громадный смерч...

Видео: Смерчи под Мелитополем стали появляться все чаще - торнадо в мае 2019-го

...а в августе 2019-го в Приазовском районе торнадо до ужаса напугало отдыхающих. Впрочем, под Мелитополем в том же месяце жители были шокированы действительно необычным смерчем - он полностью состоял из летающих и жужжащих насекомых.

Отметим, что на днях под Одессой заметили столб смерча из пыли высотой в несколько десятков метров. Очевидцы сняли видео с уникальным атмосферным явлением и выложили в сеть.