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Перепады в 26 градусов и снег: синоптики ошарашили новым прогнозом погоды

STYLERЖизнь    06.05.2020 - 20:03
Перепады в 26 градусов и снег: синоптики ошарашили новым прогнозом погоды
Погода в Украине (фото: pixabay.com)

Погода в Украине покажет новые синоптические аномалии

Погода в Украине удивит серьезными температурными перепадами. Синоптики обещают на завтра, 7 мая, контраст от -6 до +20 градусов, местами даже выпадет снег. Такой прогноз дали синоптики Украинского гидрометцентра и Наталка Диденко.

Диденко прогнозирует на четверг все сразу - будут и дожди, и грозы, и штормовой ветер, и даже снег. Но временами солнечные прояснения все же ожидаются.

В ночь со среды на четверг непогода разгуляется по западным областям, Северу, Полтавской, Винницкой, Кировоградской областях и части Черкащины. А в Карпатах и Прикарпатье будет даже снег и мокрый снег.

Днем стихия перенесется восточнее, затронув Киевскую, Житомирскую, Винницкую и Одесскую области. На Западе днем осадки только местами. Спокойнее всего с осадками будет завтра на Востоке, в Центре и Юге. Тут сохранится вероятность небольших дождей.

Ко всему прочему Запад, местами северные, южные и центральные области пострадают завтра от сильных штормовых порывов ветра.

А вот температура воздуха покажет настоящие качели. Ночью На Востоке +8+13 градусов, на Западе +2+6, остальные территории +5+9. А вот в Карпатах от +2 до -3, на высокогорье даже -3... -6 мороза.

Днем показатели будут варьироваться от +8+14 начиная с Запада и Севера до +12+17 в Центре, Юге и Сумской области. А вот Восток покажет аж +15+20 градусов.

В Киеве завтра влажно и холодно. Будет дождь, ближайшая ночь от +4 до +6, днем +10+13. Ожидается порывистый ветер.

Перепады в 26 градусов и снег: синоптики ошарашили новым прогнозом погоды

Погода в Украине (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Синоптики Украинского гидрометцентра на картах показали, что дождливо будет по всей Украине, но самые мощные ливни завтра ожидаются в Винницкой и Житомирской областях.

Перепады в 26 градусов и снег: синоптики ошарашили новым прогнозом погоды

Погода в Украине (фото: meteo.gov.ua)

Ранее мы писали, что в Украине в конце мая 2020 ожидается 30-градусная жара. Синоптики на новых картах погоды показали, в каких областях будет самая высокая температура.

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