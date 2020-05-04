Украину накроет шквалами и градом: какие области пострадают

Погода в Украине (фото: pixabay.com)

Погода в Украине будет ненастной в нескольких областях

Погода в Украине покажет свой скверный характер жителям некоторых областей во вторник, 5 мая. Ожидаются грозы со шквалистым ветром и даже градом. Такой прогноз дали синоптики Украинского гидрометцентра и Наталка Диденко.

Согласно данным Наталки Диденко, в полосе непогоды окажется значительная часть центральных областей, большинство северных, а также Юг и Восток.

"Здесь ожидаются просто хрестоматийные майские дожди, при грозах - осторожно - возможны град и шквалы. Циклон с центром над Сумщиной во вторник покрутится по сторонам", - пишет синоптик.

А вот Запад отдохнет от гроз, но там ожидаются дожди.

При этом температура воздуха завтра будет комфортной (+17+22), на Западе - прохладнее (+12+17). А вот ночью в западных областях будет очень прохладно (+3+7), в горных районах дойдет даже до заморозков.

На протяжении недели, пишет Диденко, похолодание с Запада распространится и по всей стране.

"Дожди периодические останутся на значительной части территории, а в Карпатах, вследствие снижения температуры воздуха до заморозков, возможен снег", - прогнозирует синоптик.

В Киеве завтра кратковременный дождь, возможна гроза, при грозе - порывистый ветер. В дальнейшем влажная погода в столице продержится, но ощутимо похолодает, хотя до заморозков и не дойдет.

К 9-10 мая в столице потеплеет, дожди прекратятся.

Синоптики Украинского гидрометцентра на карте подробно показали, где в Украине во вторник будет свирепствовать непогода.

Погода в Украине 5 мая (скрин: meteo.gov.ua)

Ранее мы писали, что синоптик дал очень неблагоприятный прогноз погоды на летние месяцы в Украине.