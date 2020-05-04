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Київ засипало моторошним градом: вулиці столиці перетворилися на річки (відео)

STYLERЖиття    04.05.2020 - 16:58
Київ засипало моторошним градом: вулиці столиці перетворилися на річки (відео)
Погода в Києві (Колаж РБК-Україна)

Вулиці Києва затопило водою, а в окремих районах - величезний град

Погода в Києві розбушувалася і на столицю 4 травня обрушилася неймовірна стихія. Вулиці міста перетворилися на річки, потужний паводок затопив окремі райони. Крім того, над містом пронеслася сильна гроза з громовицею та градом.

Мешканці столиці зняли страшну грозу і град на відео і поділилися роликами в соціальних мережах.

Район Оболонь перетворився в річки та автомобілі змушені не їхати, а плисти по проспекту Героїв Сталінграда.

Стихія почала вирувати близько 16:00 години, затоплені підземні переходи. Як попереджають в ДСНС і Українському гідрометцентрі, найближчим часом у Києві та Київській області може пройти ще одна гроза другого рівня небезпеки.

"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 4 травня у Києві та області очікується гроза, град, пориви вітру та шквали до 25-28 метрів в секунду (II рівень небезпеки, помаранчевий", - сказано в повідомленні Українського гідрометцентру.

Київ накрила страшна гроза

Варто відзначити, що це не перша гроза зі зливою, градом та шквальним вітром, яка відвідала столицю за останній тиждень. У суботу, 2 травня, сильна гроза зі зливою та градом накрила практично всі райони Києва.

Також ми писали про те, що сильна злива з градом пройшлася по Житомирській області та нанесла серйозні пошкодження власникам земельних ділянок.

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