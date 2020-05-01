Аномальная погода: синоптики прогнозируют в мае заморозки

Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Погода в Украине в мае ожидается нестабильная, с резкими перепадами

Погода в Украине в последние дни очень неустойчивая и по прогнозу метеорологов и синоптиков нас ждет аномальная погода в мае. Последний весенний месяц может оказаться богатым на синоптические проявления – грозы, шквалы, град, жару и даже заморозки.

Погода в мае станет продолжением после аномальной зимы и начала весны. Как рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГосЧС и НАН Украины Вера Балабух, погода в мае будет очень неустойчивой, с циклонами.

"Говоря о погоде за последний год, мы упоминаем, что она аномальная. Климатической зимы в этом сезоне не было, необычно теплыми оказались март и апрель, не станет исключением и май. Он будет теплым и с количеством осадков близким к нормам – это 60-80 мм в большинстве регионов. Но картина по регионам окажется разной: на юге возможен недостаток дождей, а на севере и в Карпатах – избыток. Погода весь месяц ожидается неустойчивой из-за нескольких циклонов, которые станут перемещаться по территории Украины и принесут грозы, шквалы. Но эти циклоны небольшие, поэтому ожидать, что дожди пройдут везде, не приходится", - отметила Балабух в комментарии для издания "Сегодня".

Она считает, что в мае будет тепло уже по-летнему, а среднестатистическая температура может перейти за отметку в +25 градусов. Ночи будут теплыми, ожидается до +10 градусов.

Однако метеоролог предупредила, что май очень капризный месяц, и есть вероятность ночных заморозков в отдельных регионах.

В целом синоптики прогнозируют довольно теплый месяц, во второй половине – жаркий. Дождей будет немного и по словам народного синоптика Леонида Горбаня, стоит ожидать две волны гроз и сильных ливней – в начале месяца и в последней его декаде.

Погода в Украине 2 мая

Как рассказала синоптик Наталка Диденко, в субботу дожди пройдут в западных областях и зацепят немного центр Украины. Также возможны осадки на востоке и в Одесской области.

"2 мая в Украине основная порция влаги выпадет в западной части Украины плюс Винницкая, Житомирская области. Будет вероятность локальных дождей в Сумской, Харьковской областях, местами в Одесской области. Большинство районов Востока, Центра и Юга будут принадлежать сухой погоде", - отметила синоптик.

Температура воздуха в субботу в большинстве областей поднимется до +18 +24 градусов, в вот на Западе будет холоднее, всего +14 +18 градусов. На Востоке в нескольких областях прогреется до +26 градусов. В Киеве потеплеет до +22 градусов.

На следующей неделе Диденко прогнозирует похолодание.

"В Киеве сегодняшнее кратковременное похолодание сменится завтрашним теплым возвращением до +22 градусов. Существенный дождь – вряд ли, разве что где-то локально. Воскресенье-понедельник побудут теплыми, а со вторника ожидается похолодание", - предупредила синоптик.