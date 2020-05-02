Київ засипало градом і залило потужними зливами: негоду зняли на відео

Київ накрила негода зі зливами (Ілюстративне фото: facebook.com/kievstolicaua)

У Києві через негоду оголосили штормове попередження

Негода в Києві 2 травня буквально за кілька хвилин накрила місто зливою з градом. Гроза гриміла по всіх районах столиці - від Голосіївського на правому березі до Деснянського на лівому.

Кияни зняли такі опади на відео і активно діляться роликами в мережі.

Як зазначила синоптик Наталка Діденко, нестійка грозова погода витягнулася з Житомирської області через Київську, Черкаську в Одеську області.

"Увага! Вздовж цієї лінії, включаючи прилеглі райони - сильні зливи, гроза, град! Пересидите вдома, заберіть з вулиці легкі предмети, закрийте вікна тимчасово", - закликала вона українців у своєму Facebook.

Як видно на кадрах в інтернеті, стихія в Києві "пройшлася" Андріївським узвозом на Подолі...

Відео: Київ накрило зливою з градом і грозою 2 травня

...а також відвідала й інші частини української столиці. Активно заливало Голосіївку, а на Позняках гриміло, наче з гармати.

Фахівці Укргідрометцентру раніше у своєму прогнозі зазначали, що в центральних областях України будуть грози та дощі у всіх районах.

У Києві після зливи з грозою вночі температура має опуститися до +9... +11 градусів.

Відео: Град з дощем в Києві 2 травня

Як можна побачити на роликах в мережі від киян, через щільний дощ асфальт швидко заливало водою. Сам же град хоч і сипав з неба, але все одно був невеликого розміру.

Відео: У Києві пройшла гроза з градом і зливою 2 травня

У КМДА попередили жителів столиці, що очікуються пориви вітру швидкістю 15-20 м/с, і така негода триватиме до кінця доби.

Також був оголошений перший рівень небезпеки - жовтий.

Відео: Київ накрило зливою з градом і грозою 2 травня

Раніше ми писали про те, що близько тижня тому на Закарпатті обрушилася негода - ураганний вітер зі зливами та грозами за короткий період часу наробив чимало лиха в краї. Стихія позривала дахи з будинків, виривала з корінням дерева і блокувала ними дороги, знеструмила більше десяти населених пунктів в декількох районах.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики попередили про заморозки в травні 2020 року.