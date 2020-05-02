Накроет жуткими грозами: каким областям приготовиться к непогоде

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине принесет неприятный сюрприз жителям большинства областей

Погода в Украине в начале мая ожидается нестабильная, с резкими перепадами температуры и грозами. В субботу, 2 мая, грозы захватят большую часть Украины, однако температура воздуха будет высокой.

На востоке страны синоптики прогнозируют сухую погоду, без существенных осадков. Ночная температура воздуха составит +8 +11 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +23 +26 градусов.

В южных областях будет преобладать сухая погода с небольшой облачностью. Грозы захватят только Одесскую область. Ночью в регионе от +9 до +11 градусов, днем будет тепло, от +20 до +24 градусов. В Крыму сухо, облачно, без осадков. Ночью +9 +11, днем +21 +23 градуса.

На востоке синоптики прогнозируют грозу и сильный дождь. Ночная температура воздуха будет колебаться от +9 до +11 градусов, днем прогреется до +21 +23 градусов.

Западные области накроет сильными грозами и ливнями. Ночная температура воздуха будет колебаться от +8 до +11 градусов. Днем в регионе ожидается от +17 до +19 градусов, местами до +21 +23 градусов.

В центральных областях синоптики прогнозируют грозы и дожди во всех районах. Ночью температура воздуха составит от +8 до +11 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +21 +23 градусов.

В Киеве 2 мая ожидается ливень, возможна небольшая гроза. Ночная температура воздуха составит +9 +11 градусов, днем воздух прогреется до +20 +22 градусов.

Карта погоды в Украине на 2 мая

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики предупредили о заморозках в мае 2020 года.