На Київ обрушився ураган: вражаючі відео бурхливої стихії

Ураган і злива в Києві (колаж: РБК-Україна)

Ураган наламав в столиці дерев

Ураган зі зливою накрив Київ в четвер, 8 серпня, близько 15:00. Користувачі мережі публікують вражаючі знімки, зняті в самий пік бурхливої стихії.

Варто відзначити, що про погіршення погодних умов раніше писала і синоптик Наталка Діденко, яка дала штормове попередження, пов'язане із зіткненням двох атмосферних фронтів над Україною.

Сьогодні в столиці було вітряно, а після полудня над Києвом почали згущуватися хмари. А близько 15:00 небо прорвало сильною зливою, яка супроводжувалася потужним вітром.

Мешканка Лісового масиву повідомила, що ледь не стала жертвою сильного вітру, вийшовши на балкон.

Ураган і злива в Києві (відео: instagram.com/_ripepeach)

Зазначимо, що сильна злива був недовгою. Незабаром вона переросла у невеликий дощ у супроводі гуркоту грому.

Ураган і злива в Києві (відео: instagram.com/taaniku)

На наступному відео стихія знята з висоти пташиного польоту на Виноградарі. Сильний вітер зривав зі споруджуваних будинків великі фрагменти будматеріалів.

Суворий Київ. Виноградар. Зі споруджуваних будинків ураган зриває вниз великі фрагменти будматеріалів. Відео Ельвіра Савчук Опубліковано dtp.kiev.ua Четвер, 8 серпня 2019 р.

Ураган і злива в Києві (відео: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Такою сьогоднішню грозу побачили в центрі столиці.

Ураган і злива в Києві (відео: YouTube/saviose)

Раніше були опубліковані шокуючі знімки наслідків прориву насипу під Одесою, в результаті якого на село в Білгород-Дністровському районі зійшов селевий потік.

До речі, в Одеській області під час урагану на відео зняли величезний смерч, який неабияк налякав жителів регіону.

Нагадаємо, нещодавно потужний буревій пронісся по Запорізькій області. Стихія зривала з будинків дахи і валила дерева і стовпи. У мережі з'явилися відео бурі.