Не Киев. В Kalush Orchestra предложили провести Евровидение 2023 в другом городе

Украина одержала историческую победу в конкурсе Евровидение 2022 благодаря Kalush Orchestra. По правилам, следующее музыкальное соревнование должна у себя проводить страна победитель - Украина.

Диденчук ответил на вопрос журналистов после прибытия в столицу поездом №43/44 "Ивано-Франковск - Киев", который имеет название "Стефания Экспресс".

"Конечно, в Луцке, потому что я сам из Луцка и очень люблю свой город, и являюсь его патриотом. Поэтому, да, в Луцке. Очень красивый город. Приезжайте в Луцк все, кто не был", - ответил участник группы на вопрос, в каком украинском городе он хотел бы, чтобы состоялось Евровидение 2023.

Kalush Orchestra очень рады, что в их честь назвали поезд в Украине.

"Очень неожиданно, что в нашу честь уже называют поезда, но очень приятно", - сказал Диденчук.

Игорь рассказал, что сразу после победы на Евровидении группу поздравил участник песенного конкурса из Польши Ochman.

"Польский музыкант - очень классный парень. Мы с ним делали маленькие коллаборации, и в дальнейшем будут выходить с ним коллаборации", - сказал Диденчук.

Отметим, что после победы наших музыкантов на Евровидении 2022 президент Владимир Зеленский сказал, что "мы сделаем все, чтобы конкурс принимал украинский Мариуполь".

"В следующем году Украина будет принимать "Евровидение"! Третий раз в своей истории. И верю – не в последний раз. Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей "Евровидения" принимал украинский Мариуполь. Свободный, мирный, отстроенный!" - сказал президент.