Не Київ. У Kalush Orchestra запропонували провести Євробачення 2023 в іншому місті

Україна здобула історичну перемогу в конкурсі Євробачення 2022 завдяки Kalush Orchestra. За правилами, наступне музичне змагання повинна у себе проводити країна переможець - Україна.

Діденчук відповів на запитання журналістів після прибуття до столиці потягом №43/44 "Івано-Франківськ - Київ", який має назву "Стефанія Експрес".

"Звичайно, в Луцьку, тому що я сам з Луцька і дуже люблю своє місто, і є його патріотом. Тому, так, в Луцьку. Дуже гарне місто. Приїжджайте в Луцьк всі, хто не був", - відповів учасник групи на питання, в якому українському місті він хотів би, щоб відбулося Євробачення 2023.

Kalush Orchestra дуже раді, що на їхню честь назвали поїзд в Україні.

"Дуже несподівано, що на нашу честь вже називають потяги, але дуже приємно", - сказав Діденчук.

Ігор розповів, що одразу після перемоги на Євробаченні групу привітав учасник пісенного конкурсу з Польщі Ochman.

"Польський музикант - дуже класний хлопець. Ми з ним робили маленькі колаборації, і надалі виходитимуть з ним колаборації", - сказав Діденчук.

Зазначимо, що після перемоги наших музикантів на Євробаченні 2022 президент Володимир Зеленський сказав, що "ми зробимо все, щоб конкурс приймав український Маріуполь".

"Наступного року Україна прийматиме "Євробачення"! Третій раз у своїй історії. І вірю - не востаннє. Ми зробимо все, щоб одного разу учасників і гостей "Євробачення" приймав український Маріуполь. Вільний, мирний, відбудований!" - сказав президент.