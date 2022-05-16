Kalush Orchestra вернулись в Украину и спели "Stefania" с таможенниками (видео)
Группа Kalush Orchestra, получившая победу на "Евровидении" и украинская делегация вернулись в Украину.
Видео опубликовали на официальном канале "Евровидения Украина" в Telegram.
В частности, сразу после возвращения группа спела "Stefania" с таможенниками, а позже с яворовской молодежью.
Пограничники шутят, что самую известную розовую панамку заметили на украинской границе.
В ГНСУ подтвердили, что победители Евровидения уже в Украине. Также они подарили фронтмену группы зеленый берет.
"Знаем, что он оценит", - написали пограничники.
Победители Евровидения Kalush Orchestra вернулись в Украину (t.me/DPSUkr)
Добавим, что лидер группы Олег Псюк посвятил композицию "Stefania" своей маме.
Это третья победа Украины в этом конкурсе за все время. До сегодняшнего дня мы побеждали в 2004 и 2016 годах.
Также после выступления на сцене "Евровидения" Олег Псюк под угрозой дисквалификации обратился к миру с призывом спасти защитников Мариуполя с "Азовстали". После этих слов поисковый запрос по слову Azovstal в Google резко вырос.
Как известно, зрители из разных стран были почти единогласными и отдали Украине максимальное количество баллов - 439.
Ранее мы сообщали, что Украина выиграла Евровидение 2022. В частности, эту победу называют исторической.
Впоследствии KALUSH Orchestra показали новый клип к песне" Стефания", который снят на развалинах Ирпеня и Бучи.
Также мы писали, что воин на Азовстали спел "Стефанию" под звуки взрывов.