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Kalush Orchestra вернулись в Украину и спели "Stefania" с таможенниками (видео)

Новина українською →
Понедельник 16 мая 2022 19:34
Kalush Orchestra вернулись в Украину и спели "Stefania" с таможенниками (видео) Группа Kalush Orchestra вернулась в Украину (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Группа Kalush Orchestra, получившая победу на "Евровидении" и украинская делегация вернулись в Украину.

Видео опубликовали на официальном канале "Евровидения Украина" в Telegram.

В частности, сразу после возвращения группа спела "Stefania" с таможенниками, а позже с яворовской молодежью.

Пограничники шутят, что самую известную розовую панамку заметили на украинской границе.

В ГНСУ подтвердили, что победители Евровидения уже в Украине. Также они подарили фронтмену группы зеленый берет.

"Знаем, что он оценит", - написали пограничники.

Kalush Orchestra вернулись в Украину и спели &quot;Stefania&quot; с таможенниками (видео)Kalush Orchestra вернулись в Украину и спели &quot;Stefania&quot; с таможенниками (видео)Kalush Orchestra вернулись в Украину и спели &quot;Stefania&quot; с таможенниками (видео)Kalush Orchestra вернулись в Украину и спели &quot;Stefania&quot; с таможенниками (видео)

Победители Евровидения Kalush Orchestra вернулись в Украину (t.me/DPSUkr)

Добавим, что лидер группы Олег Псюк посвятил композицию "Stefania" своей маме.

Это третья победа Украины в этом конкурсе за все время. До сегодняшнего дня мы побеждали в 2004 и 2016 годах.

Также после выступления на сцене "Евровидения" Олег Псюк под угрозой дисквалификации обратился к миру с призывом спасти защитников Мариуполя с "Азовстали". После этих слов поисковый запрос по слову Azovstal в Google резко вырос.

Как известно, зрители из разных стран были почти единогласными и отдали Украине максимальное количество баллов - 439.

Ранее мы сообщали, что Украина выиграла Евровидение 2022. В частности, эту победу называют исторической.

Впоследствии KALUSH Orchestra показали новый клип к песне" Стефания", который снят на развалинах Ирпеня и Бучи.

Также мы писали, что воин на Азовстали спел "Стефанию" под звуки взрывов.

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