"Кидают" с новогодним жильем: в Украине снова активизировались аферы мошенников

Как безопасно арендовать жилье на Новый год (иллюстративное фото: pixabay.com)

Арендовать квартиру или дом на Новый год еще то приключение. Ведь обычно все потенциально интересные предложения быстро бронируют другие клиенты. Этим традиционно пользуются аферисты, которые выманивают деньги у доверчивых украинцев.

В Киберполиции перед праздниками рассказали о наиболее популярной мошеннической схеме с арендой жилья и дали советы, как распознать обман и обезопасить себя, об этом говорится в сообщении пресс-службы правоохранителей в Facebook.

Самый распространенный вид аферы - публикации объявления об аренде апартаментов, которых на самом деле не существует. Мошенники ссылаются на то, что якобы их жилье является безумно популярным, и чтобы его не арендовал кто-то другой, требуют предоплату.

Но как только им поступают деньги, объявления удаляют, а "арендодатель" перестает выходить на связь и исчезает. А доверчивые украинцы перед праздниками остаются и без денег, и без жилья.

"Из года в год схема по сдаче в аренду воображаемого жилья не теряет актуальности. Особенно это касается популярных туристических направлений", - предупредили в Киберполиции.

Для того чтобы не попасть в ловушку мошенников, правоохранители советуют придерживаться таких правил:

бронировать апартаменты только на официальных веб-ресурсах;

рассчитываясь в сети, пользоваться только проверенными сайтами, которые имеют защищенный протокол https://;

по возможности, платить за жилье не сразу, а после предоставления арендодателем услуг;

проверять банковские карточки, телефоны и сомнительные ссылки на сайте Киберполиции в разделе "Стоп фрауд", ведь, есть вероятность, что мошенники уже есть в базе.

"Пока вы планируете, как провести новогодние праздники, аферисты уже потирают руки в ожидании, когда кто арендует в них вымышленные апартаменты", - отметили правоохранители.

Напомним, украинцев предупреждали ранее о мошенниках, которые воруют деньги с карточек.

Также ранее в МВД сообщали о злоумышленниках, которые через Telegram выманивают деньги.