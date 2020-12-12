"Кидають" з новорічним житлом: в Україні знову активізувалися афери шахраїв

Як безпечно орендувати житло на Новий рік (ілюстративне фото: pixabay.com)

Орендувати квартиру чи будинок на Новий рік ще той квест. Адже зазвичай всі потенційно цікаві пропозиції швидко бронюють інші клієнти. Цим традиційно користуються аферисти, видурюючи гроші у довірливих українців.

У Кіберполіції перед святами розповіли про найбільш популярну шахрайську схему з орендою житла та дали поради, як розпізнати обман і убезпечитися, про це йдеться у повідомленні пресслужби правоохоронців у Facebook.

Найпоширеніший різновид афери - публікації оголошення про оренду апартаментів, яких насправді не існує. Шахраї посилаються на те, що нібито їхнє житло є шалено популярним, і щоб його не орендував хтось інший, вимагають передплату.

Але одразу їм надходять гроші, оголошення видаляють, а "орендодавець" перестає виходити на зв'язок і зникає. А довірливі українці перед святами залишаються і без грошей, і без житла.

"З року в рік схема зі здачі в оренду уявного житла не втрачає актуальності. Особливо це стосується популярних туристичних напрямків", - попередили в Кіберполіції.

Для того, щоб не втрапити у пастку шахраїв, правоохоронці радять дотримуватися таких правил:

бронювати апартаменти лише на офіційних веб-ресурсах;

розраховуючись у мережі, користуватися лише перевіреними сайтами, які мають захищений протокол https://;

за можливості, сплачувати за житло не одразу, а після надання орендодавцем послуг;

перевіряти банківські картки, телефони та сумнівні посилання на сайті Кіберполіції у розділі "Стоп фрауд", адже, є ймовірність, що шахраї вже є у базі.

"Поки ви плануєте, як провести новорічні свята, аферисти вже потирають руки в очікуванні, коли хтось орендує в них вигадані апартаменти", - зауважили правоохоронці.

Нагадаємо, українців попереджали раніше про шахраїв, які крадуть гроші з карток.

Також раніше у МВС повідомляли про зловмисників, які через Telegram видурюють гроші.