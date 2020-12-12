"Кидають" з новорічним житлом: в Україні знову активізувалися афери шахраїв

Орендувати квартиру чи будинок на Новий рік ще той квест. Адже зазвичай всі потенційно цікаві пропозиції швидко бронюють інші клієнти. Цим традиційно користуються аферисти, видурюючи гроші у довірливих українців.
У Кіберполіції перед святами розповіли про найбільш популярну шахрайську схему з орендою житла та дали поради, як розпізнати обман і убезпечитися, про це йдеться у повідомленні пресслужби правоохоронців у Facebook.
Найпоширеніший різновид афери - публікації оголошення про оренду апартаментів, яких насправді не існує. Шахраї посилаються на те, що нібито їхнє житло є шалено популярним, і щоб його не орендував хтось інший, вимагають передплату.
Але одразу їм надходять гроші, оголошення видаляють, а "орендодавець" перестає виходити на зв'язок і зникає. А довірливі українці перед святами залишаються і без грошей, і без житла.
"З року в рік схема зі здачі в оренду уявного житла не втрачає актуальності. Особливо це стосується популярних туристичних напрямків", - попередили в Кіберполіції.
Для того, щоб не втрапити у пастку шахраїв, правоохоронці радять дотримуватися таких правил:
"Поки ви плануєте, як провести новорічні свята, аферисти вже потирають руки в очікуванні, коли хтось орендує в них вигадані апартаменти", - зауважили правоохоронці.
Нагадаємо, українців попереджали раніше про шахраїв, які крадуть гроші з карток.
Також раніше у МВС повідомляли про зловмисників, які через Telegram видурюють гроші.
Читайте РБК-Україна в Google News