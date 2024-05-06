Які захисні механізми проявляються у партнерських стосунках

Як стосунки розкривають наші захисні механізми

Захисні механізми - це психологічні методи, які люди використовують для захисту від неприємних почуттів, відчуттів або ситуацій.

Хоча захисні механізми можуть бути корисними на короткострокову перспективу, вони можуть також пригнічувати справжні почуття. Тому пропонуємо розібратися у використанні захисних механізмів у стосунках із вашим партнером.

Формування реакції

Підміна справжніх почуттів на протилежні.

Приклад. Сумувати через нещодавній розрив, але видавати себе щасливим від цього або бути надмірно ніжним зі своїм партнером, відчуваючи ревнощі.

Заперечення

Відмова прийняти реальність або факти, які занадто болючі, щоб їх визнати.

Приклад. Ігнорувати скарги партнера на вашу поведінку або дії.

Проекція

Приписування власних неприйнятних думок або почуттів іншим замість того, щоб визнати їх у собі.

Приклад. Звинувачувати партнера в ненадійності, коли у вас самого є проблеми з довірою.

Переміщення

Перенаправлення емоцій з першоджерела на менш загрозливу або безпечнішу ціль.

Приклад. Сваритися з партнером після того, як хтось інший вас розізлив, наприклад, на роботі.

Раціоналізація

Виправдання поведінки логічними поясненнями для того, щоб уникнути почуття провини.

Приклад. Виправдовуватися, що ви не проводите час з партнером, кажучи, що ви дуже зайняті.

Регресія

Повернення до дитячої поведінки, щоб впоратися зі стресом або конфліктом.

Приклад. Дутися і мовчати після сварки з партнером.

Сублімація

Спрямування неприйнятних імпульсів чи емоцій більш екологічно.

Приклад. Перенаправляти гнів у інтенсивне тренування, щоб уникнути конфліктів з партнером.

Інтелектуалізація

Надмірний акцент на раціональних поясненнях чи логіці, уникаючи при цьому емоцій, повʼязаних із ситуацією.

Приклад. Аналізувати проблеми у стосунках, ніби зі сторони, без визнання власних почуттів.

Репресії

Несвідоме блокування неприємних почуттів або спогадів, щоб уникнути їх усвідомлення.

Приклад. Забувати причини сварки з партнером.

Придушення

Свідоме витіснення небажаних думок або емоцій, але при цьому їх усвідомлення.

Приклад. Не дозволяти переживати через проблеми у стосунках, щоб зосередитися на роботі.

Виправлення

Спроби виправити те, що ви вважаєте недоречними думками, почуттями чи поведінкою.

Приклад. Купляти коштовні подарунки після сварок, щоб загладити свою провину.

Компенсація

Успіхи в одній сфері компенсують невдачі в іншій.

Приклад. Відчувати, що в стосунках все погано, але компенсувати це успіхами в роботі чи відносинах з друзями.

Як стосунки розкривають наші захисні механізми (фото: Freepik)

Ідентифікація

Асоціювання себе з іншою людиною або групою для підвищення самооцінки або зменшення тривоги.

Приклад: Імітувати інтереси або звички партнера, щоб відчути себе ближче до нього.

Дисоціація

Тимчасова відстороненість від реальності, щоб уникнути неприємних емоцій або стресів.

Приклад. Почуватися емоційно відсторонено під час сварки з партнером.

Розщеплення

Сприйняття людей або ситуацій як поганих або хороших, без жодної середини.

Приклад. Вірити в те, що партнер досконалий, доки не припуститься однієї помилки, після чого ви вважаєте його повністю недосконалим.

Фантазії

Фантазувати, щоб уникнути зустрічі з реальністю.

Приклад. Мріяти про ідеальне спільне майбутнє з партнером замість того, щоб розвʼязувати проблеми у стосунках тут і зараз.

Альтруїзм

Задоволення внутрішніх потреб через допомогу іншим, часто безкорисливу або благородну.

Приклад. Робити надмірні послуги для партнера, щоб відчувати, що його цінують і люблять.

Уникнення

Оминання ситуацій або питань, які можуть викликати неприємні емоції або конфлікт.

Приклад. Уникати обговорення питань стосунків, оскільки це завжди призводить до суперечок.

Мінімізація

Применшення значущості ситуації або почуття, щоб зробити їх менш важливими або загрозливими.

Приклад. Сприймати серйозні проблеми у стосунках як незначні.

Конверсія

Перетворення емоційних труднощів на фізичні симптоми або погане самопочуття без видимої фізичної причини.

Приклад. Відчувати головний біль перед важкою розмовою з партнером.