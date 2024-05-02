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Не говоріть цього: яку пораду категорично не можна давати людям

Четвер 02 травня 2024 10:20
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Не говоріть цього: яку пораду категорично не можна давати людям Що не можна говорити людям (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Від початку повномасштабної війни люди часто намагаються підбадьорити один одного фразами. Однак, деякі поради лише можуть нашкодити людині, тому варто знати про це.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал Психологічна підтримка.

Яких фраз уникати

Психологи радять уникати фраз на кшталт "не час розкисати", "треба триматися", та "не можна розклеюватися". Начебто у важкі часи погано проявляти сум чи страждання.

Однак, "триматися" все життя категорично не можна.

Є періоди напруги й розслаблення, які весь час чергуються. Після активності повинен слідувати відпочинок. Це правило для психіки, за порушення якого доведеться дорого заплатити підвищеною тривожністю, панічними атаками, безсонням, постійною втомою, апатією або й депресією.

Тому навіть у складні періоди важливо вчасно "розклеюватись".

Зокрема, організуйте собі комфортне місце і дайте волю негативним емоціям:

  • випишіть усі почуття в нотатник
  • пожалійте себе та поспівчувайте
  • прислухайтеся до себе, до того, що у вас на душі

Про що варто пам'ятати

Експерти зазначили, що це не обов’язково робити самостійно, а можливо, навіть і краще разом із близькою людиною. Головне аби ви почувались у безпеці.

Важливо також не забувати про регулярний душ, смачну їжу та здоровий сон. Все це - основа як фізичного, так і ментального здоров’я.

Стан дорослої людини - лише її відповідальність.

Зараз усі переживають надзвичайно складні часи, тому кожному потрібні сили. Тому не варто жити, стиснувши зуби: дозволяйте собі час від часу і "розкисати".

Як поради можуть нашкодити

Непрохані поради можуть сприйматися як зверхні: ви припускаєте, наче знаєте краще за іншу людину, і вважаєте, що вона нічого не здатна зробити та зрозуміти самостійно.

Такі поради часто дають батьки, нагадуючи щоразу, як варто сьогодні одягтися або що не забути зробити. Це викликає лише злість і відчуття безпорадності та заважає людині навчитися самостійно ухвалювати рішення.

До того ж інколи людина може завдати болю іншій людині, бо часто дає настанови, не знаючи її повну життєву картину або навіть не намагаючись розібратися в ситуації до кінця.

Раніше психолог називала 10 загроз для ментального здоров'я, які треба контролювати.

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