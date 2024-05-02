Не говоріть цього: яку пораду категорично не можна давати людям
Від початку повномасштабної війни люди часто намагаються підбадьорити один одного фразами. Однак, деякі поради лише можуть нашкодити людині, тому варто знати про це.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал Психологічна підтримка.
Яких фраз уникати
Психологи радять уникати фраз на кшталт "не час розкисати", "треба триматися", та "не можна розклеюватися". Начебто у важкі часи погано проявляти сум чи страждання.
Однак, "триматися" все життя категорично не можна.
Є періоди напруги й розслаблення, які весь час чергуються. Після активності повинен слідувати відпочинок. Це правило для психіки, за порушення якого доведеться дорого заплатити підвищеною тривожністю, панічними атаками, безсонням, постійною втомою, апатією або й депресією.
Тому навіть у складні періоди важливо вчасно "розклеюватись".
Зокрема, організуйте собі комфортне місце і дайте волю негативним емоціям:
- випишіть усі почуття в нотатник
- пожалійте себе та поспівчувайте
- прислухайтеся до себе, до того, що у вас на душі
Про що варто пам'ятати
Експерти зазначили, що це не обов’язково робити самостійно, а можливо, навіть і краще разом із близькою людиною. Головне аби ви почувались у безпеці.
Важливо також не забувати про регулярний душ, смачну їжу та здоровий сон. Все це - основа як фізичного, так і ментального здоров’я.
Стан дорослої людини - лише її відповідальність.
Зараз усі переживають надзвичайно складні часи, тому кожному потрібні сили. Тому не варто жити, стиснувши зуби: дозволяйте собі час від часу і "розкисати".
Як поради можуть нашкодити
Непрохані поради можуть сприйматися як зверхні: ви припускаєте, наче знаєте краще за іншу людину, і вважаєте, що вона нічого не здатна зробити та зрозуміти самостійно.
Такі поради часто дають батьки, нагадуючи щоразу, як варто сьогодні одягтися або що не забути зробити. Це викликає лише злість і відчуття безпорадності та заважає людині навчитися самостійно ухвалювати рішення.
До того ж інколи людина може завдати болю іншій людині, бо часто дає настанови, не знаючи її повну життєву картину або навіть не намагаючись розібратися в ситуації до кінця.
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