Какие защитные механизмы проявляются в партнерских отношениях

Как отношения раскрывают наши защитные механизмы

Защитные механизмы - это психологические методы, которые люди используют для защиты от неприятных чувств, ощущений или ситуаций.

Хотя защитные механизмы могут быть полезны на краткосрочную перспективу, они могут также подавлять истинные чувства. Поэтому предлагаем разобраться в использовании защитных механизмов в отношениях с вашим партнером.

Формирование реакции

Подмена настоящих чувств на противоположные.

Пример. Скучать из-за недавнего разрыва, но выдавать себя счастливым от этого или быть чрезмерно нежным со своим партнером, испытывая ревность.

Возражение

Отказ принять реальность или факты, которые слишком болезненны.

Пример. Игнорировать жалобы партнера на ваше поведение или действия.

Проекция

Приписывание собственных неприемлемых мыслей или чувств другим вместо того, чтобы признать их в себе.

Пример. Обвинять партнера в ненадежности, когда у вас самого есть проблемы с доверием.

Перемещение

Перенаправление эмоций из первоисточника на менее угрожающую или более безопасную цель.

Пример. Ссориться с партнером после того, как кто-то другой вас разозлил, например, на работе.

Рационализация

Оправдание поведения логическими пояснениями во избежание чувства вины.

Пример. Оправдывайтесь, что вы не проводите время с партнером, говоря, что вы очень заняты.

Регрессия

Возвращение к детскому поведению, чтобы справиться со стрессом или конфликтом.

Пример. Дуться и молчать после ссоры с партнером.

Сублимация

Направление неприемлемых импульсов или эмоций более экологично.

Пример. Перенаправлять гнев в интенсивную тренировку во избежание конфликтов с партнером.

Интеллектуализация

Чрезмерный акцент на рациональных объяснениях или логике, избегая при этом эмоций, связанных с ситуацией.

Пример. Анализировать проблемы в отношениях, как со стороны, без признания собственных чувств.

Репрессии

Бессознательная блокировка неприятных чувств или воспоминаний во избежание их осознания.

Пример. Забывать причины ссоры с партнером.

Подавление

Сознательное вытеснение нежелательных мыслей или эмоций, но при этом их осознание.

Пример. Не разрешать переживать из-за проблем в отношениях, чтобы сосредоточиться на работе.

Исправление

Попытки исправить то, что вы считаете неуместными мыслями, чувствами или поведением.

Пример. Покупать ценные подарки после ссор, чтобы искупить свою вину.

Компенсация

Удачи в одной сфере компенсируют неудачи в другой.

Пример. Чувствовать, что в отношениях все плохо, но компенсировать успехами в работе или отношениях с друзьями.

Как отношения раскрывают наши защитные механизмы (фото: Freepik)

Идентификация

Ассоциирование себя с другим человеком или группой для повышения самооценки или уменьшения тревоги.

Пример: Имитировать интересы или привычки партнера, чтобы почувствовать себя поближе к нему.

Диссоциация

Временная отстраненность от реальности, чтобы избежать неприятных эмоций или стрессов.

Пример. Чувствовать себя эмоционально отстраненно во время ссоры с партнером.

Расщепление

Восприятие людей или ситуаций как плохих или хороших, без середины.

Пример. Верить в то, что партнер совершенен, пока не допустит одну ошибку, после чего вы считаете его полностью несовершенным.

Фантазии

Фантазировать во избежание встречи с реальностью.

Пример. Мечтать об идеальном общем будущем с партнером вместо того, чтобы решать проблемы в отношениях здесь и сейчас.

Альтруизм

Удовлетворение внутренних потребностей через помощь другим, часто бескорыстное или благородное.

Пример. Оказывать чрезмерные услуги для партнера, чтобы чувствовать, что его ценят и любят.

Избегание

Обход ситуаций или вопросов, которые могут вызвать неприятные эмоции или конфликт.

Пример. Избегать обсуждения вопросов, поскольку это всегда приводит к спорам.

Минимизация

Уменьшение значимости ситуации или чувства, чтобы сделать их менее важными или угрожающими.

Пример. Воспринимать серьезные проблемы в отношениях как незначительные.

Конверсия

Превращение эмоциональных трудностей в физические симптомы или плохое самочувствие без видимой физической причины.

Пример. Испытывать головную боль перед тяжелым разговором с партнером.