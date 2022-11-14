Які способи допоможуть зробити вовну м'якою: "кусатися" перестане

Шарфи та светри з натуральної вовни користуються великою популярністю, оскільки вони теплі. Але у таких виробів часто буває один неприємний ефект – вони колючі та "кусаються". Це викликає роздратування шкіри та прикрість - улюблені теплі светри доводиться відправляти назад у шафу.
Але є способи, які допоможуть зробити ваш шарфи та светри набагато м'якшими, щоб вони перестали "кусатися". Що можна зробити – читайте нижче.
Колються та кусаються у вовняних речах дрібні ворсинки, що знаходяться у складі нитки. Їх можна розпушити чи навпаки – забезпечити щільне прилягання до основної нитки.
Універсального способу для всіх видів вовняних виробів немає і буває так, що потрібно спробувати один або два способи, щоб підібрати для вашої структури нитки.
Звичайний кондиціонер для прання може впоратися із таким складним завданням. Вам потрібно буде замочити светр у теплій воді, при пранні додати не один ковпачок засобу (як в інструкції), а два. А потім виполоскати у холодній воді.
Дрібний ворс спочатку розм'якне, а потім щільніше приєднається до основної нитки.
Помийте вовняну річ у власному шампуні для волосся. Потім намажте (або замочіть) бальзамом для волосся. І залиште на 20 хвилин. Потім потрібно ретельно прополоскати та висушити.
Фото: Як зробити вовняний светр м'яким та приємним до тіла
Помийте звичайним способом, а у воду для полоскання додайте оцет і сіль - по 1 ч. ложці на 10 літрів води.
Можна також використати гліцерин, але тоді замочити потрібно на 30 хвилин, а потім ретельно прополоскати.
Універсальна гірчиця і тут прийде на допомогу, але можна використовувати тільки для темних речей. Гірчиця може на світлих речах залишити плями та розлучення.
Додати 1-2 ст. ложки гірчичного порошку під час полоскання у теплій воді. Потім ще раз прополощіть, трохи відіжміть воду і висушіть.
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