Які способи допоможуть зробити вовну м'якою: "кусатися" перестане

Колються та кусаються у вовняних речах дрібні ворсинки, що знаходяться у складі нитки. Їх можна розпушити чи навпаки – забезпечити щільне прилягання до основної нитки.

Універсального способу для всіх видів вовняних виробів немає і буває так, що потрібно спробувати один або два способи, щоб підібрати для вашої структури нитки.

Засоби для пом'якшення білизни

Звичайний кондиціонер для прання може впоратися із таким складним завданням. Вам потрібно буде замочити светр у теплій воді, при пранні додати не один ковпачок засобу (як в інструкції), а два. А потім виполоскати у холодній воді.

Дрібний ворс спочатку розм'якне, а потім щільніше приєднається до основної нитки.

Засоби для волосся

Помийте вовняну річ у власному шампуні для волосся. Потім намажте (або замочіть) бальзамом для волосся. І залиште на 20 хвилин. Потім потрібно ретельно прополоскати та висушити.

Фото: Як зробити вовняний светр м'яким та приємним до тіла

Бабусин спосіб

Помийте звичайним способом, а у воду для полоскання додайте оцет і сіль - по 1 ч. ложці на 10 літрів води.

Можна також використати гліцерин, але тоді замочити потрібно на 30 хвилин, а потім ретельно прополоскати.

Гірчичний порошок

Універсальна гірчиця і тут прийде на допомогу, але можна використовувати тільки для темних речей. Гірчиця може на світлих речах залишити плями та розлучення.

Додати 1-2 ст. ложки гірчичного порошку під час полоскання у теплій воді. Потім ще раз прополощіть, трохи відіжміть воду і висушіть.