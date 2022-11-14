Какие способы помогут сделать шерсть мягкой: "кусаться" перестанет

Колются и кусаются в шерстяных вещах мелкие ворсинки, которые находятся в составе нитки. Их можно распушить или наоборот - обеспечить плотное прилегание к основной нити.

Универсального способа для всех видов шерстяных изделий не существует и бывает так, что нужно попробовать один или два способа, чтобы подобрать для вашей структуры нити.

Средства для смягчения белья

Обычный кондиционер для стирки может справиться с такой сложной задачей. Вам нужно буде замочить свитер в теплой воде, при стирке добавить не один колпачок средства (как в инструкции), а два. А потом выполоскать в холодной воде.

Мелкий ворс сначала размякнет, а потом более плотно присоединится к основной нити.

Средства для волос

Постирайте шерстяную вещь в собственном шампуне для волос. Потом намажьте (или замочите) бальзамом для волос. И оставьте на 20 минут. Потом нужно тщательно прополоскать и высушить.

Фото: Как сделать шерстяной свитер мягким и приятным к телу

Бабушкин способ

Постирайте обычным способом, а в воду для полоскания добавьте уксус и соль - по 1 ч. ложке на 10 литров воды.

Можно также использовать глицерин, но тогда замочить нужно на 30 минут, а потом тщательно прополоскать.

Горчичный порошок

Универсальная горчица и тут придет на помощь, но использовать можно только для темных вещей. Горчица может на светлых вещах оставить пятна и разводы.

Добавьте 1-2 ст. ложки горчичного порошка во время полоскания в теплой воде. Потом еще раз прополощите, немного отожмите воду и высушите.